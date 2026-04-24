Добри новини за Арсенал: Сака вероятно ще е на линия за първия полуфинал с Атлетико

Нападателят на Арсенал Букайо Сака ще бъде готов за първия мач от полуфинала на Шампионската лига срещу Атлетико Мадрид, съобщава “Дейли Мейл”. 24-годишният англичанин отсъства от края на март поради проблем с ахилесовото сухожилие и вече пропусна седем мача, включително и двата мача от четвъртфинала на Шампионската лига срещу Спортинг.Двубоят на Арсенал с Атлетико ще се проведе на 29 април.

Английското крило има труден сезон и това е петата травма, която лекува през тази кампания. Най-сериозно бе разтежението, получено през декември, което го извади от игра за няколко месеца. Надеждите на “артилеристите” са, че той бързо ще може да се завърне във форма и да даде нов тласък в борбата за титлата, след като лондончани предадоха първото място на Манчестър Сити преди няколко дни.

Снимки: Gettyimages