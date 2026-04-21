Пеп: Арсенал все още е на върха! И двата отбора знаят, че не могат да губят точки

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола говори преди утрешното гостуване на своя отбор на Бърнли. При победа “гражданите” могат да изместят Арсенал от първото място във временното класиране на Премиър лийг за първи път от 200 дни.

"Веднага след мача с Арсенал говорихме за това, че не трябва да губим концентрацията си. Арсенал е на върха в лигата и с днешна дата, те ще бъдат шампиони. Това, че са на върха от толкова време, показва колко добри, колко постоянни бяха. Сега трябва да се опитаме да се изравним по точки с тях.

🚨 Pep Guardiola: “Arsenal is top of the league. Right now, in this moment, they will be champions”. pic.twitter.com/8Z3OvsA28j — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 21, 2026

Имахме много по-малко време за възстановяване в сравнение с последните две седмици. Имахме само два дни, така че трябва да видим как са се възстановили всички. Изиграхме мач, който изискваше много както в емоционален, така и във физически план. Но в същото време ни остават още шест двубоя.

И двата отбора знаят, че не могат да губят точки. Винаги е по-трудно за отбора, който догонва. След Арсенал сега трябва да отидем в Бърнли и да се представим на нужното ниво", заяви Гуардиола.

Испанецът добави, че Родри, който бе принудително заменен в дербито с Арсенал, няма да е готов за утрешния двубой на "Търф Моор".

"Мисля, че за утре Родри няма да бъде готов. Ще видим за полуфинала на ФА Къп срещу Саутхамптън. Рубен Диаш още не е готов".

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages