Очаквайте ексклузивно: Бившият капитан на Манчестър Юнайтед Неманя Видич в "Гостът на Sportal.bg"
  • 21 апр 2026 | 15:19
Пеп: Арсенал все още е на върха! И двата отбора знаят, че не могат да губят точки

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола говори преди утрешното гостуване на своя отбор на Бърнли. При победа “гражданите” могат да изместят Арсенал от първото място във временното класиране на Премиър лийг за първи път от 200 дни.

"Веднага след мача с Арсенал говорихме за това, че не трябва да губим концентрацията си. Арсенал е на върха в лигата и с днешна дата, те ще бъдат шампиони. Това, че са на върха от толкова време, показва колко добри, колко постоянни бяха. Сега трябва да се опитаме да се изравним по точки с тях.

Имахме много по-малко време за възстановяване в сравнение с последните две седмици. Имахме само два дни, така че трябва да видим как са се възстановили всички. Изиграхме мач, който изискваше много както в емоционален, така и във физически план. Но в същото време ни остават още шест двубоя.

И двата отбора знаят, че не могат да губят точки. Винаги е по-трудно за отбора, който догонва. След Арсенал сега трябва да отидем в Бърнли и да се представим на нужното ниво", заяви Гуардиола.

Испанецът добави, че Родри, който бе принудително заменен в дербито с Арсенал, няма да е готов за утрешния двубой на "Търф Моор".

"Мисля, че за утре Родри няма да бъде готов. Ще видим за полуфинала на ФА Къп срещу Саутхамптън. Рубен Диаш още не е готов".

Снимки: Gettyimages

Очаквайте на живо: Неманя Видич в "Гостът на Sportal.bg"
  • 21 апр 2026 | 15:59

Основен футболист е аут от групата на ЦСКА за битката с Лудогорец
  • 21 апр 2026 | 13:10

Лудогорец и ЦСКА насочват поглед към Купата

Световното първенство ще бъде истински кошмар за феновете
  • 21 апр 2026 | 03:57

Продадоха над 11 000 билета за дербито за по-малко от 24 часа
  • 21 апр 2026 | 11:31

Реал Мадрид ще опита да запази интригата в битката за титлата в Ла Лига
  • 21 апр 2026 | 07:56

