  Ван Дайк: Стандартите на Ливърпул са по-високи от класиране за Шампионската лига

Ван Дайк: Стандартите на Ливърпул са по-високи от класиране за Шампионската лига

  • 22 апр 2026 | 16:05
Шансовете на Ливърпул да играе в Шампионската лига се увеличиха след резултатите през уикенда, но капитанът Вирджил ван Дайк смята, че това не е стандарт, по който клубът трябва да се измерва. Завръщането в елитния европейски клубен турнир е задължително не само за играчите на терена, но и за ръководителите, тъй като липсата на приходи би се отразила на разходите им за трансфери. И макар осигуряването на място в челната петица да се разглежда като положително в края на изключително разочароващия сезон, Ван Дайк заяви, че отборът не може да си позволи да мисли така.

„Реалността е, че играем още пет мача и трябва да се опитаме да се класираме за Шампионската лига. Това определено не са стандартите, които очаквам и си представям като играч на Ливърпул - само да се класирамe за Шампионската лига,“ добави бранителят.

Победата в градското дерби срещу Евертън сложи край на серия от четири загуби в пет мача, включително отпадания от ФА Къп и Шампионската лига. Доброто представяне в съботното гостуване на Кристъл Палас, който е насочил вниманието си към полуфиналите на Лигата на конференциите, ще бъде от решаващо значение преди гостуването на „Олд Трафорд“ през следващия уикенд.

Ван Дайк и Мохамед Салах бяха голмайсторите срещу Евертън, но Салах и Анди Робъртсън ще напуснат клуба през юли. На въпрос дали отборът се нуждае от рестартиране, централният защитник отговори: „Трябва да зададете въпроса на хората по-високо. Ръководството има дискусии по отношение на напускането на играчи, но то взема решенията. Почти съм сигурен, че всеки има добри намерения за развитието на клуба и да се надяваме, че няма да имаме сезон като този отново.“ 

Бербатов застана до Крал Ерик

Гуардиола защити футболистите си след празненствата за победата над Арсенал

Кейхил: Челси е като ранено животно, ФА Къп сега е задължителен

Мактоминей и Гилмор си поставят за цел излизане от групите на Световното първенство

Домакинството на Купата на африканските нации през 2027 може да бъде сменено

Себастиан Хьонес омаловажи спекулациите, че Реал Мадрид се интересува от него

Джанлоренцо Бленджини обяви разширения състав за VNL 2026

Лудогорец: Любителите на конспиративните теории чертаят какви ли не смехотворни схеми, ще се борим докрай

Краси Балъков: Ще бъде чудо, ако Левски не стане шампион

Оспорван дуел в Кърджали

Логично: Избраха Карлос Насар за №1 на Европа

Григор Димитров срещу квалификант от Парагвай на старта в Мадрид

