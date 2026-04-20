Билетите за дербито между ЦСКА и Левски са вече в продажба

ЦСКА и Левски обявиха, че билетите за предстоящото дерби между двата тима са вече в продажба. От днес всички желаещи ще могат да си закупят пропуск, като феновете на “червените” могат да направят това онлайн, на касите пред Сектор А на “Васил Левски” и в клубния магазин. Билетите за привържениците на Левски пък ще се продават пред Сектор А на “Герена” и онлайн.

Ето какво пишат от двата клуба:

Армейци,

Билетите за Вечното дерби между ЦСКА и Левски от първия кръг на плейофите на Първа професионална лига вече са в продажба. Срещата ще се играе на 25 април (събота) от 16:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“, като за "червените" фенове са отредени сектори А и Г.

Билетите за "армейски" привърженици се продават онлайн в мрежата на Eventim ТУК, на касите пред Сектор А на ст. "Васил Левски" на ул. "Гурко" от днес до 24-и април (работно време 10:00 до 19:00 ч.), както и в официалния фен магазин на ЦСКА на ул. „Солунска“ 12 (10:00-19:00 ч.).

В деня на мача (25 април) пропуски ще се продават от 9:00 ч. до началото на второто полувреме на двубоя (17:00 ч.).

Притежателите на абонаментни карти на ЦСКА могат да посетят двубоя с тях.

Цените на билетите за „армейските“ фенове са както следва:

Сектор А – 15,34 евро (30 лв.)

Сектор Г - 10,23 евро (20 лв.)

Абонаментни карти за домакинските мачове на ЦСКА могат да бъдат закупени онлайн ТУК, както и в официалния фен магазин на ул. Солунска 12.

По изискване на органите на реда в продажба няма да бъдат пускани блокове 16, 17, 18, 34, 35 и 36 на Национален стадион "Васил Левски".

ВАЖНО!

В деня на мача (25 април) ще работят 4 от билетните каси на ул. „Гурко“ (от 9:00 ч. до началото на второто полувреме на двубоя).

Призоваваме „червените“ фенове да се снабдят с билети онлайн или физически възможно най-рано, за да се избегнат струпвания пред касите непосредствено преди началото на двубоя.

Деца до 7-годишна възраст включително могат да влязат безплатно на стадиона с пълнолетен придружител, а всички лица, които придружават деца до 14-годишна възраст, трябва да попълнят декларация.

Входовете на стадиона за зрители ще бъдат отворени в 14:00 ч.

Уведомяваме привържениците с увреждания, които се нуждаят от специален достъп до стадиона, че предварително трябва да подадат заявка на адрес press@cska.bg до 24 април (петък), 17:00 ч., с информация за придружаващото лице. Влизането на хора в инвалидни колички на стадиона в деня на мача ще се осъществява през вход 26 на Сектор А в 15:00 ч.

Левскари,

Билетите за 1-вия плейоф от шампионската група на Първа лига срещу ЦСКА вече са в продажба. Мачът е на 25 април, събота, от 16:00 часа на Национален стадион „Васил Левски“.

Пропуските за срещата се продават до изчерпване на количествата на касите пред Сектор „А“ на стадион „Георги Аспарухов“ всеки ден до 24 април, петък, от 10:00 до 19:14 часа, както и в мрежата на Eventim.

Онлайн тук: https://bit.ly/3OzFU1N