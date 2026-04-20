Сангаре отново не тренира с основната група на Левски

Централният нападател на Левски Мустафа Сангаре и днес се подготвяше по индивидуална програма, след като преди месец и половина претърпя операция на едното коляно. В последните дни в медиите се спекулира, че Сангаре ще бъде готов за съботното дерби с ЦСКА, но дали това ще се случи ще разберем едва в навечерието на мача.

Иначе наравно с останалите се подготвяха Карл Фабиен, Гашпер Търдин и Оливер Камдем, които също имаха здравословни проблеми. Заниманието се проведе при сериозен зрителни интерес. Малко преди него касите на Герена бяха отворени за продажба на билети за срещата с червените и част от феновете дойдоха да се снимат с футболистите и треньора Веласкес.

Дербито е в събота от 16 часа на стадион „Васил Левски“ в центъра на столицата.