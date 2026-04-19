Билетите за ЦСКА - Левски в продажба от понеделник

Билетите за дербито между ЦСКА и Левски от първия кръг на плейофите в efbet Лига ще бъдат пуснати в продажба утре в 15:00 ч. Двубоят между "червени" и "сини" е на 25 април (събота) от 16:00 часа на Националния стадион "Васил Левски".

"Армейците" са символични домакини, което означава, че техните привърженици ще имат на разположение секторите А и Г. За феновете на Левски са отредени секторите Б и В. По изискване на органите на реда в продажба няма да бъдат пускани блокове 16, 17, 18, 34, 35 и 36 на спортното съоръжение.

Ето какво написаха от ЦСКА:

"Билетите за "армейски" привърженици ще се продават онлайн в мрежата на Eventim, на касите пред Сектор А на ст. "Васил Левски" на ул. "Гурко" от 20-и до 24-и април (работно време 10:00 до 19:00 ч.), както и в официалния фен магазин на ЦСКА на ул. "Солунска" 12 (10:00-19:00 ч.).

В деня на мача (25 април) пропуски ще се продават от 9:00 ч. до началото на второто полувреме на двубоя (17:00 ч.). Притежателите на абонаментни карти на ЦСКА могат да посетят двубоя с тях.

Цените на билетите са както следва:

Сектор А – 15,34 евро (30 лв.)

Сектор Г - 10,23 евро (20 лв.)

Деца до 7-годишна възраст включително могат да влязат безплатно на стадиона с пълнолетен придружител, а всички лица, които придружават деца до 14-годишна възраст, трябва да попълнят декларация".

Ето какво написаха и от Левски:

Пропуските за срещата се продават до изчерпване на количествата на касите пред Сектор А на стадион "Георги Аспарухов" всеки ден до 24 април, петък от 10:00 до 19:14 часа, както и в мрежата на Eventim и онлайн.

В събота, 25 април, билети ще се продават на касите на "Синьото" на Национален стадион "Васил Левски" от 10:00 ч. до края на първото полувреме на двубоя.

Цените на билетите са както следва:

Сектор Б – 10.23 €

Сектор В – 15.34 €

Децата до 7 г. (включително) влизат безплатно на мача с придружител с редовен билет, но не могат да ползват седящи места на Национален стадион "Васил Левски".