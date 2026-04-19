Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Билетите за ЦСКА - Левски в продажба от понеделник

Билетите за ЦСКА - Левски в продажба от понеделник

  • 19 апр 2026 | 14:22
  • 514
  • 5

Билетите за дербито между ЦСКА и Левски от първия кръг на плейофите в efbet Лига ще бъдат пуснати в продажба утре в 15:00 ч. Двубоят между "червени" и "сини" е на 25 април (събота) от 16:00 часа на Националния стадион "Васил Левски".

"Армейците" са символични домакини, което означава, че техните привърженици ще имат на разположение секторите А и Г. За феновете на Левски са отредени секторите Б и В. По изискване на органите на реда в продажба няма да бъдат пускани блокове 16, 17, 18, 34, 35 и 36 на спортното съоръжение.

Ясни са дните и часовете на двата сблъсъка между ЦСКА и Левски (пълната плейофна програма)
Ясни са дните и часовете на двата сблъсъка между ЦСКА и Левски (пълната плейофна програма)

Ето какво написаха от ЦСКА:

"Билетите за "армейски" привърженици ще се продават онлайн в мрежата на Eventim, на касите пред Сектор А на ст. "Васил Левски" на ул. "Гурко" от 20-и до 24-и април (работно време 10:00 до 19:00 ч.), както и в официалния фен магазин на ЦСКА на ул. "Солунска" 12 (10:00-19:00 ч.).

В деня на мача (25 април) пропуски ще се продават от 9:00 ч. до началото на второто полувреме на двубоя (17:00 ч.). Притежателите на абонаментни карти на ЦСКА могат да посетят двубоя с тях.

ЦСКА: Време е за характер, класа и червена доминация
ЦСКА: Време е за характер, класа и червена доминация

Цените на билетите са както следва:

Сектор А – 15,34 евро (30 лв.)
Сектор Г - 10,23 евро (20 лв.)

Деца до 7-годишна възраст включително могат да влязат безплатно на стадиона с пълнолетен придружител, а всички лица, които придружават деца до 14-годишна възраст, трябва да попълнят декларация".

Ето какво написаха и от Левски:

Пропуските за срещата се продават до изчерпване на количествата на касите пред Сектор А на стадион "Георги Аспарухов" всеки ден до 24 април, петък от 10:00 до 19:14 часа, както и в мрежата на Eventim и онлайн.

В събота, 25 април, билети ще се продават на касите на "Синьото" на Национален стадион "Васил Левски" от 10:00 ч. до края на първото полувреме на двубоя.

Край на сагата: Левски премахна тирето от името на ЦСКА (снимки)
Край на сагата: Левски премахна тирето от името на ЦСКА (снимки)

Цените на билетите са както следва:

Сектор Б – 10.23 €
Сектор В – 15.34 €

Децата до 7 г. (включително) влизат безплатно на мача с придружител с редовен билет, но не могат да ползват седящи места на Национален стадион "Васил Левски".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Данаил Бачков: Треперех от страх, когато трябваше да се срещна с Георги Илиев в офиса му

Данаил Бачков: Треперех от страх, когато трябваше да се срещна с Георги Илиев в офиса му

  • 19 апр 2026 | 09:31
  • 11135
  • 12
Женският национален отбор с драматична загуба в световните квалификации

Женският национален отбор с драматична загуба в световните квалификации

  • 19 апр 2026 | 02:06
  • 1698
  • 0
Мъри Стоилов почерпи с чай Емо Костадинов

Мъри Стоилов почерпи с чай Емо Костадинов

  • 18 апр 2026 | 23:53
  • 9469
  • 9
Ето какво отговориха на Бербатов федерациите за процента държавни пари в бюджетите им

Ето какво отговориха на Бербатов федерациите за процента държавни пари в бюджетите им

  • 18 апр 2026 | 20:05
  • 17380
  • 58
Лапоухов: ЦСКА е топ! Няма да ходя в Русия, Германия или Англия

Лапоухов: ЦСКА е топ! Няма да ходя в Русия, Германия или Англия

  • 18 апр 2026 | 16:58
  • 3327
  • 6
Лидерът на Втора лига се оплака от системен съдийски тормоз, сезира Георги Иванов (видео)

Лидерът на Втора лига се оплака от системен съдийски тормоз, сезира Георги Иванов (видео)

  • 18 апр 2026 | 16:55
  • 4372
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Манчестър Сити срещу Арсенал в решителна битка за титлата в Премиър лийг

Манчестър Сити срещу Арсенал в решителна битка за титлата в Премиър лийг

  • 19 апр 2026 | 06:02
  • 13736
  • 23
Евертън и Ливърпул се сблъскват в горещо мърсисайдско дерби

Евертън и Ливърпул се сблъскват в горещо мърсисайдско дерби

  • 19 апр 2026 | 05:36
  • 9805
  • 7
Норвежци може да спасят ЦСКА от ненужен

Норвежци може да спасят ЦСКА от ненужен

  • 19 апр 2026 | 09:44
  • 10761
  • 20
Данаил Бачков: Треперех от страх, когато трябваше да се срещна с Георги Илиев в офиса му

Данаил Бачков: Треперех от страх, когато трябваше да се срещна с Георги Илиев в офиса му

  • 19 апр 2026 | 09:31
  • 11135
  • 12
39 години по-късно историята се повтори и Реал Сосиедад ликува с Купата на краля

39 години по-късно историята се повтори и Реал Сосиедад ликува с Купата на краля

  • 19 апр 2026 | 00:55
  • 51779
  • 210