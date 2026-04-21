Порцелановото какаду, което се превърна в талисман на Байерн

Някои фенове вече му изпращат писма. Да, става дума за порцелановото какаду. Първоначалните му собственици настояват, че то е истински мюнхенски жител, но в един момент животът на рафта в ресторант „Käfer“ в центъра на града очевидно вече не е бил достатъчно вълнуващ за него. Оригиналният собственик, Михаел Кефер, шеговито пише на уебсайта на ресторанта си, че какадуто вероятно е отлетяло по собствено желание, за да „наблюдава голямото футболно приключение отблизо“. Други обаче твърдят, че какадуто по-скоро е било неволно транспортирано до „Зебенер Щрасе“ от ликуващите шампиони.

Порцеланова икона

Каквато и да е истинската история, порцелановото какаду се превърна в неизменна част от всички празненства през миналата година и се превърна в емблематичен предмет и талисман за Байерн. „Откакто спечелихме титлата, то идва с нас отново и отново. И винаги, когато печелим титла, то ще бъде там“, разкри тогава спортният директор Кристоф Фройнд. За последно какадуто беше видяно по време на победата за Суперкупата на името на Франц Бекенбауер в началото на сезона, преди да се появи отново в невиждан блясък в неделя вечер след спечелването на титлата в Бундеслигата. Този път то беше отпечатано на официалните празнични тениски, носейки трофея и облечено с фланелка на Байерн.

𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐨𝐫𝐢𝐠𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐭𝐨 𝐚 𝐟𝐚𝐧 𝐢𝐜𝐨𝐧 🦜



The secret of the cockatoo and the story behind it: https://t.co/tMde53EKP4 👀 pic.twitter.com/O148PfSw68 — FC Bayern (@FCBayernEN) April 20, 2026

От оригинал до любимец на феновете

Оригиналната порцеланова птица, която Кефер отдавна официално беше подарил на отбора като талисман за късмет, беше гордо носена от Леон Горетцка към пеещата „Зюдкурве“. Година по-късно птицата отново беше задължителен елемент по време на празненствата с отбора и феновете. „То доминираше и миналогодишните празненства. Трябваше да чака дълго, преди да го пуснем отново от клетката му“, обясни Горетцка.

Bayern are celebrating this title win with a special edition cockatoo shirt!



The cockatoo became an unofficial mascot last year when Bayern players celebrated winning the Bundesliga title at a local cafe and "borrowed" a cockatoo statue from the cafe as a memento. 🤣 pic.twitter.com/4WJq4cI3cc — Bavarian Tweets (@BavarianTweets) April 19, 2026

В преследване на титли с какадуто

Ако зависи от Байерн, какадуто го очакват доста вълнуващи няколко седмици. Победа в полуфинала за Купата на Германия срещу Байер (Леверкузен) в сряда ще осигури място на финала в Берлин. Седмица по-късно следва полуфиналът в Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен. А след последния домакински мач срещу Кьолн, когато трофеят бъде връчен, какадуто може да получи и някой друг душ с пшенична бира. Въпреки че, както разкри Горетцка, то всъщност пие само шампанско, както подобава на истински шампион.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages