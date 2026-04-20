Ули Хьонес след новата титла: Никога Байерн не е бил толкова сплотен, Компани е за пример

  • 20 апр 2026 | 13:14
Почетият президент и член на Надзорния съвет на Байерн (Мюнхен) Ули Хьонес логично бе много щастлив след рекордната 35-а титла на Германия за клуба, която стана факт вчера с победата с 4:2 над Щутгарт.

Пред “Билд” винаги колоритният бос коментира: “Никога в историята на Байерн отборът не е бил толкова сплотен, колкото е сега. В този отбор няма абсолютно никакви групички. Това важи не само за играчите, но и за целия треньорски щаб, физиотерапевтите, а също и за Макс Еберл и Кристоф Фройнд.

Когато подписахме с Венсан Компани, всички си мислеха: “Как човек, който идва от отбор, изпаднал в Англия, ще може да води Байерн”? Мнозина не вярваха, че ще се справи. Срещнахме се в “Käfer’s” (б.ред. - ресторант в Мюнхен) с Венсан, баща му, Херберт Хайнер, Макс Еберл и Кристоф Фройнд за обяд. След половин час хванах Макс за коляното под масата и му показах палец нагоре. Тогава разбрах и почувствах, че всичко ще бъде наред и че Венсан е подходящият човек за нас”.

“Венсан постави думата „работа“ в центъра на своя анализ. Това ми хареса много и може да бъде добър пример и образец за подражание за нашата страна. Някои хора вярват, че всичко може да се направи с по-малко работа – но това е напълно погрешно. Венсан е тук всяка сутрин в 7:30 часа и е един от последните, които си тръгват вечерта. Вижда се, че той просто се наслаждава на това, което прави, и никога не започна да се оплаква, когато някой играч се контузи. Той направи всеки един играч тук по-добър – дори Хари Кейн, и това е истинското изкуство”, добави още Хьонес.

Снимки: Imago

