Ули Хьонес след новата титла: Никога Байерн не е бил толкова сплотен, Компани е за пример

Почетият президент и член на Надзорния съвет на Байерн (Мюнхен) Ули Хьонес логично бе много щастлив след рекордната 35-а титла на Германия за клуба, която стана факт вчера с победата с 4:2 над Щутгарт.

Пред “Билд” винаги колоритният бос коментира: “Никога в историята на Байерн отборът не е бил толкова сплотен, колкото е сега. В този отбор няма абсолютно никакви групички. Това важи не само за играчите, но и за целия треньорски щаб, физиотерапевтите, а също и за Макс Еберл и Кристоф Фройнд.

Uli Hoeneß speaking to @BILD after winning the title



• What impressed you the most about this title?



Hoeneß: "That the team has never been so united in the history of FC Bayern as it is now. There are absolutely no 'cliques' in this team. This includes not only the players,… pic.twitter.com/1Gh3dt9Q2k — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 20, 2026

Когато подписахме с Венсан Компани, всички си мислеха: “Как човек, който идва от отбор, изпаднал в Англия, ще може да води Байерн”? Мнозина не вярваха, че ще се справи. Срещнахме се в “Käfer’s” (б.ред. - ресторант в Мюнхен) с Венсан, баща му, Херберт Хайнер, Макс Еберл и Кристоф Фройнд за обяд. След половин час хванах Макс за коляното под масата и му показах палец нагоре. Тогава разбрах и почувствах, че всичко ще бъде наред и че Венсан е подходящият човек за нас”.

“Венсан постави думата „работа“ в центъра на своя анализ. Това ми хареса много и може да бъде добър пример и образец за подражание за нашата страна. Някои хора вярват, че всичко може да се направи с по-малко работа – но това е напълно погрешно. Венсан е тук всяка сутрин в 7:30 часа и е един от последните, които си тръгват вечерта. Вижда се, че той просто се наслаждава на това, което прави, и никога не започна да се оплаква, когато някой играч се контузи. Той направи всеки един играч тук по-добър – дори Хари Кейн, и това е истинското изкуство”, добави още Хьонес.

Снимки: Imago