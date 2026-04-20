Байерн започва преговори за Антъни Гордън

  • 20 апр 2026 | 21:34
Крилото на Нюкасъл Юнайтед Антъни Гордън е отворен за смяна на Висшата лига с Бундеслигата, като Байерн (Мюнхен) засилва интереса си към английския национал. 25-годишният футболист се очертава като една от основните трансферни цели за баварския гранд. През следващите седмици се очаква представители на германския гранд да проведат официални срещи с агентите на Гордън, за да обсъдят личните условия, информира телевизия Sky Sport Switzerland.

Стратегията на германския клуб е първо да се съсредоточи върху постигането на споразумение с футболиста, вместо да се впуска директно в преговори между клубовете.

Смята се, че движещ фактор зад позитивната настройка на англичанина е примерът на Майкъл Олисе и бързото му адаптиране в Байерн след трансфера от Кристъл Палас.

Ръководството на Нюкасъл вече е започнало да идентифицира потенциални заместници на Антъни Гордън и да установява контакт с някои от тях, за да гарантира, че тимът няма да остане без попълнения, ако сделката бъде финализирана.

Снимки: Gettyimages

