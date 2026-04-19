Байерн излиза за титлата без Кейн, Нойер и Олисе (съставите)

Байерн (Мюнхен) приема Щутгарт в двубой от 30-ия кръг на Бундеслигата, с който се очаква да триумфира с шампионската титла. Мачът започва в 18:30 часа.

Тимът на Венсан Компани се нуждае само от точка, за да стане недостижим на върха още сега. Дотук се стигна, след като вчера Борусия (Дортмунд) загуби с 1:2 от Хофенхайм. Евентуалната титла ще бъде под №35 - пореден рекорд в германския шампионат.

Мюнхенци обаче се целят в още два трофея, защото освен това са полуфиналисти и в Шампионската лига, и в турнира за Купата на Германия. Отделно още преди началото на сезона отборът вдигна Суперкупата на Германия след финал точно срещу Щутгарт (2:1).

Преди срещата днес Щутгарт е четвърти, като се бори за участие в Шампионската лига. Този сезон Байерн още веднъж срази швабите - с 5:0 за първенство.

Интересно е, че Хари Кейн, Майкъл Олисе и Мануел Нойер са оставени на пейката на Байерн. В центъра на атаката започва Николас Джаксън.

На вратата на Щутгарт е Александър Нюбел, който е преотстъпен от Байерн.

Още от Футбол свят

ВАР лиши Кремонезе от важна победа

ВАР лиши Кремонезе от важна победа

  • 19 апр 2026 | 15:35
  • 485
  • 0
Фабиан Нюрнбергер се контузи във важен двубой на Дармщат

Фабиан Нюрнбергер се контузи във важен двубой на Дармщат

  • 19 апр 2026 | 15:26
  • 484
  • 0
Верона 0:1 Милан, не зачетоха гол на гостите

Верона 0:1 Милан, не зачетоха гол на гостите

  • 19 апр 2026 | 16:03
  • 3882
  • 7
Евертън 1:1 Ливърпул: Бето изравни, а Мамардашвили напусна с контузия

Евертън 1:1 Ливърпул: Бето изравни, а Мамардашвили напусна с контузия

  • 19 апр 2026 | 16:20
  • 5588
  • 31
Винисиус и Мбапе не са проблемът на Реал, смята Миятович

Винисиус и Мбапе не са проблемът на Реал, смята Миятович

  • 19 апр 2026 | 14:37
  • 1383
  • 9
Сезонът за Гнабри приключи, германският национал ще пропусне и Световното

Сезонът за Гнабри приключи, германският национал ще пропусне и Световното

  • 19 апр 2026 | 14:30
  • 5835
  • 4
Виж всички

Евертън 1:1 Ливърпул: Бето изравни, а Мамардашвили напусна с контузия

Евертън 1:1 Ливърпул: Бето изравни, а Мамардашвили напусна с контузия

  • 19 апр 2026 | 16:20
  • 5588
  • 31
Верона 0:1 Милан, не зачетоха гол на гостите

Верона 0:1 Милан, не зачетоха гол на гостите

  • 19 апр 2026 | 16:03
  • 3882
  • 7
Манчестър Сити - Арсенал, пряк сблъсък, който може да определи съдбата на титлата

Манчестър Сити - Арсенал, пряк сблъсък, който може да определи съдбата на титлата

  • 19 апр 2026 | 17:34
  • 448
  • 1
Отличен старт за България! 18-годишна взе медал от ЕП по вдигане на тежести

Отличен старт за България! 18-годишна взе медал от ЕП по вдигане на тежести

  • 19 апр 2026 | 16:52
  • 9802
  • 5
Билетите за ЦСКА - Левски в продажба от понеделник

Билетите за ЦСКА - Левски в продажба от понеделник

  • 19 апр 2026 | 14:22
  • 3955
  • 22