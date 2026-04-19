Байерн излиза за титлата без Кейн, Нойер и Олисе (съставите)

Байерн (Мюнхен) приема Щутгарт в двубой от 30-ия кръг на Бундеслигата, с който се очаква да триумфира с шампионската титла. Мачът започва в 18:30 часа.
Тимът на Венсан Компани се нуждае само от точка, за да стане недостижим на върха още сега. Дотук се стигна, след като вчера Борусия (Дортмунд) загуби с 1:2 от Хофенхайм. Евентуалната титла ще бъде под №35 - пореден рекорд в германския шампионат.
Мюнхенци обаче се целят в още два трофея, защото освен това са полуфиналисти и в Шампионската лига, и в турнира за Купата на Германия. Отделно още преди началото на сезона отборът вдигна Суперкупата на Германия след финал точно срещу Щутгарт (2:1).
Преди срещата днес Щутгарт е четвърти, като се бори за участие в Шампионската лига. Този сезон Байерн още веднъж срази швабите - с 5:0 за първенство.
Интересно е, че Хари Кейн, Майкъл Олисе и Мануел Нойер са оставени на пейката на Байерн. В центъра на атаката започва Николас Джаксън.
На вратата на Щутгарт е Александър Нюбел, който е преотстъпен от Байерн.