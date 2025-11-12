Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Европейско първенство
  2. Футбол свят
  3. Официално: Кардиф ще приеме мача на откриването на Евро 2028, финалът ще е на "Уембли"

Официално: Кардиф ще приеме мача на откриването на Евро 2028, финалът ще е на "Уембли"

  • 12 ное 2025 | 23:27
  • 633
  • 1
Официално: Кардиф ще приеме мача на откриването на Евро 2028, финалът ще е на "Уембли"

Въпреки че квалификациите все още не са започнали, вече е ясно, че мачът на откриването на Евро 2028 ще се състои в Кардиф, а двата полуфинала и финалът ще се играят на „Уембли“ в Лондон.

Домакини на турнира ще са Англия, Шотландия, Уелс и Ейре. Общо 24 отбора ще се класират за надпреварата. 20 от тях ще бъдат определени чрез квалификации: 12-те победители в групите и 8-те най-добри подгласници. Останалите две места ще бъдат разиграни между останалите подгласници и най-добрите отбори от Лигата на нациите, които не се класират директно.

Днес от УЕФА обявиха, че първият двубой от шампионата ще бъде на „Принсипалити Стейдиъм“ в Кардиф.

Четвъртфиналите ще се играят в Кардиф, на „Авива Стейдиъм“ в Дъблин, на „Хемпдън Парк“ в Глазгоу и на „Уембли“.

Другите стадиони, които ще приемат мачове, са „Етихад Стейдиъм“ в Манчестър, „Тотнъм Хотспър Стейдиъм“ в Лондон, „Вила Парк“ в Бирмингам, новият „Хил Дикинсън Стейдиъм“ на Евертън и „Сейнт Джеймсис Парк“ в Нюкасъл.

Жребият за квалификациите ще се проведе в Белфаст на 6 декември 2026 година.

Тъй като страните домакини са четири, те няма да получат автоматично място в турнира. От УЕФА са запазили две места за домакините на първенството в груповата фаза. Те ще бъдат присъдени на отборите, завършили най-напред в квалификациите.

Италия и Турция ще бъдат съвместни домакини на ЕВРО 2032, като всяка страна ще предостави по шест стадиона.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Нигерийските национали прекратиха споровете с федерацията

Нигерийските национали прекратиха споровете с федерацията

  • 12 ное 2025 | 21:14
  • 931
  • 0
Джулиано Симеоне е близо до нов договор с Атлетико Мадрид

Джулиано Симеоне е близо до нов договор с Атлетико Мадрид

  • 12 ное 2025 | 21:08
  • 858
  • 3
Гатузо назова нападателите си за предстоящия мач на Италия и отписа подценяване

Гатузо назова нападателите си за предстоящия мач на Италия и отписа подценяване

  • 12 ное 2025 | 20:42
  • 1696
  • 0
Снайдер за емблематичния сблъсък с Бускетс от 2010-а: Абсолютен ревльо

Снайдер за емблематичния сблъсък с Бускетс от 2010-а: Абсолютен ревльо

  • 12 ное 2025 | 20:28
  • 1311
  • 2
Новият треньор на Фиорентина: Не ме е страх, но пътят ще бъде дълъг и труден

Новият треньор на Фиорентина: Не ме е страх, но пътят ще бъде дълъг и труден

  • 12 ное 2025 | 20:08
  • 974
  • 0
Ювентус е набелязал играчи на Милан, Рома и Байерн с изтичащи договори

Ювентус е набелязал играчи на Милан, Рома и Байерн с изтичащи договори

  • 12 ное 2025 | 19:43
  • 3875
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски разгроми Осиек и продължава напред в Шампионската лига

Левски разгроми Осиек и продължава напред в Шампионската лига

  • 12 ное 2025 | 20:56
  • 10753
  • 11
Силен мач на Везенков, Олимпиакос разсипа Жалгирис в Пирея

Силен мач на Везенков, Олимпиакос разсипа Жалгирис в Пирея

  • 12 ное 2025 | 23:09
  • 5783
  • 3
Марица не остави шансове на Динамо в Пловдив и влетя в групите на Шампионската лига

Марица не остави шансове на Динамо в Пловдив и влетя в групите на Шампионската лига

  • 12 ное 2025 | 19:47
  • 8291
  • 5
Президентът Радев няма да гледа "лъвовете" на "Крокодила"

Президентът Радев няма да гледа "лъвовете" на "Крокодила"

  • 12 ное 2025 | 17:28
  • 16572
  • 42
Рилски спортист остана на косъм от феноменален обрат в Полша

Рилски спортист остана на косъм от феноменален обрат в Полша

  • 12 ное 2025 | 21:07
  • 5418
  • 1