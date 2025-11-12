Официално: Кардиф ще приеме мача на откриването на Евро 2028, финалът ще е на "Уембли"

Въпреки че квалификациите все още не са започнали, вече е ясно, че мачът на откриването на Евро 2028 ще се състои в Кардиф, а двата полуфинала и финалът ще се играят на „Уембли“ в Лондон.

Домакини на турнира ще са Англия, Шотландия, Уелс и Ейре. Общо 24 отбора ще се класират за надпреварата. 20 от тях ще бъдат определени чрез квалификации: 12-те победители в групите и 8-те най-добри подгласници. Останалите две места ще бъдат разиграни между останалите подгласници и най-добрите отбори от Лигата на нациите, които не се класират директно.

Днес от УЕФА обявиха, че първият двубой от шампионата ще бъде на „Принсипалити Стейдиъм“ в Кардиф.

🏆 #EURO2028!



With today’s official brand launch in London, the journey to Europe’s most iconic national team competition has begun!



👀 Will you be there? pic.twitter.com/8KPvDEh69V — UEFA (@UEFA) November 12, 2025

Четвъртфиналите ще се играят в Кардиф, на „Авива Стейдиъм“ в Дъблин, на „Хемпдън Парк“ в Глазгоу и на „Уембли“.

Другите стадиони, които ще приемат мачове, са „Етихад Стейдиъм“ в Манчестър, „Тотнъм Хотспър Стейдиъм“ в Лондон, „Вила Парк“ в Бирмингам, новият „Хил Дикинсън Стейдиъм“ на Евертън и „Сейнт Джеймсис Парк“ в Нюкасъл.

Жребият за квалификациите ще се проведе в Белфаст на 6 декември 2026 година.

9 venues.

8 cities.

4 host countries.



The tournament schedule for UEFA #EURO2028 has been confirmed! ⬇️ — UEFA EURO (@UEFAEURO) November 12, 2025

Тъй като страните домакини са четири, те няма да получат автоматично място в турнира. От УЕФА са запазили две места за домакините на първенството в груповата фаза. Те ще бъдат присъдени на отборите, завършили най-напред в квалификациите.

Италия и Турция ще бъдат съвместни домакини на ЕВРО 2032, като всяка страна ще предостави по шест стадиона.