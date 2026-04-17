УЕФА успокои Италия за Евро'32, но предупреди Милано и Неапол

Изпълнителният директор на УЕФА за Евро 2032 Микеле Ува изрази увереност, че Италия няма да загуби домакинството си на турнира, но предупреди Милано и Неапол, че ако в крайна сметка не отговорят на изискванията, те няма да бъдат сред градовете домакини. Ува, самият който е италианец, коментира състоянието на местните стадиони.

Само преди няколко седмици президентът на УЕФА Александър Чеферин заплаши да отнеме на Италия съвместното домакинство, което се дели с Турция, заради лошата инфраструктура в страната.

„Надявам се инфраструктурата да бъде готова. В противен случай турнирът няма да се играе в Италия“, заяви Чеферин в началото на април.

Ува коментира думите на Чеферин по време на събитието „Il Foglio a San Siro“: „Той е прав и изпрати ясно послание. Работим интензивно и съм убеден, че Италия ще бъде домакин на Европейското първенство с пет стадиона.“

„Няма забавяния и сме в пълен синхрон с планирания график. Няма място за паника“, продължи Ува.

„Просто трябва да продължим да работим всички заедно. След значимо развитие през последните шест месеца осем града имат срокове да изпълнят указанията. До средата на септември Италианската футболна федерация (FIGC) ще избере петте, които да представи на УЕФА, а през първата седмица на октомври градовете домакини ще бъдат ратифицирани. Води се постоянен и близък диалог с правителството. Не можем да си позволим да загубим Европейското първенство. Когато работим заедно, няма да го загубим“, каза още той.

Както наскоро съобщиха италианските медии, към момента единствено „Алианц Стейдиъм“ на Ювентус в Торино отговаря на изискванията за домакинство на мачове от Европейско първенство без нужда от допълнително строителство или реконструкция.

Стадионът на „бианконерите“ е с капацитет 40 000 места, докато „Стадио Меаца“ в Сан Сиро, Милано, не е преминал инспекция на УЕФА. Това означава, че градът ще бъде домакин на турнира само ако Интер и Милан построят нов стадион навреме.

„Ако Милано не построи нов стадион, ще проведем събитието без Милано. Интер и Милан бяха в УЕФА преди 15 дни, за да представят графика и проекта, каза Ува. - Ако междувременно процесът се забави и ако Милано, подобно на Неапол, не отговори на изискванията, те няма да бъдат включени в досието за кандидатурата.“

Политиците в Италия са виновни за случилото се, смята шефът на УЕФА