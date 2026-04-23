Спортинг оцеля на "До Драгао" и е на финал за Купата

Спортинг (Лисабон) е първият финалист в тазгодишното издание на Купата на Португалия.

Това стана факт, след като "лъвовете" направиха нулево равенство в реванша от 1/2-финалите на надпреварата срещу Порто.

Спортинг имаше аванс от 1:0 след първия мач, който се изигра в началото на март и тогава "лъвовете" спечелиха след гол от дузпа, реализирана чрез Луис Суарес.

Така с двата мача от Купата големите съперници, които предстоят да решат и титлата в шампионата, се срещнаха общо четири пъти в рамките на настоящия сезон. Другите два сблъсъка бяха на ниво Лига Португал. В есенния двубой Спортинг допусна поражение на "Жозе Алвеладе" с 1:2.

В пролетния мач на "До Драгао" пък двата тима не излъчиха победител и направиха равенство 1:1.

“Лъвовете”, които са актуалните носители на Купата, стартираха участието си в състезанието от третия кръг. Тогава те отстраниха след труден успех Ферейра (3:2), а нататък последваха победи срещу Маринензе (3:0), Санта Клара (3:2) и АФС (3:2).

Порто също се включи от третия кръг, като по пътя си нямаше особени затруднения. Последователно бяха отстранени отборите на Селорисензе (4:0), Синтрензе (3:0), Фамаликао (4:1), а черешката на тортата дойде след успех над вечния съперник Бенфика (1:0) на 1/4-финалите.

До миналата седмица пък и двата отбора бяха в битката за требъл, тъй като неочаквано за мнозина стигнаха до 1/4-финалите в европейските клубни турнири, като дори бяха много близо да стигнат до фазата на финалните четворки. Спортинг (Лисабон) обаче не успя да се справи с коравата отбрана на Арсенал и след загуба с 0:1 в първия мач, нулевото равенство изхвърли "лъвовете" от Шампионската лига.

Порто пък не успя да стигне до 1/2-финалите в Лига Европа след поражение с 0:1 като гост на Нотингам Форест и равенство 1:1 в първия мач. Тогава "драконите" до голяма степен сами бяха виновни за отпадането си, тъй като още в 8-ата минута останаха с човек по-малко заради необмислено нарушение.

Домакинските привърженици се погрижиха "До Драгао" да се превърне във врящ котел, който да изплаши съперника.

Самите играчи на Порто се вдъхновиха от това и вложиха много агресия в играта си, която обаче не доведе до победения, а вместо това заваля дъжд от картони, показани от главния съдия Ногейра. Цели четирима в "синьо и бяло" бяха оцветени в "жълто", а дори накрая "драконите" завършиха мача с човек по-малко заради изгонването на резервата Алан Варела в 89-ата минута.

Разбира се, гостите по нищо не отстъпваха и те също влязоха много твърдо, за да бранят аванса си от пръвия сблъсък и трима футболисти на "лъвовете" получиха жълти картони. Самата среща пък бе доста хаотична и макар отборът на Порто да отправи цели 18 удара по посока съперниковата врата, чисто футболните достойнства бяха рядкост, тъй като само 3 от шутовете попаднаха в очертанията на вратата. Лисабонци пък предимно бранеха аванса си в общия резултат и стреляха само три пъти в хода на целия сблъсък.

Това обаче никак не е краят в съперничеството между Порто и Спортинг. Двата тима се конкурират за титлата в Лига Португал, където "драконите" имат предимство от 8 точки, но и мач вповече спрямо "лъвовете".

Старши треньорът Франческо Фариоли обаче има едно наум, тъй като още е пресен споменът му от миналата година, когато се намираше в подобна ситуация, докато бе начело на Аякс и изпусна титлата в нидерландската Ередивизи, след като неговият тим имаше аванс от девет точки пред ПСВ Айндховен по-малко от месец преди края на кампанията. За Руи Боржеш пък остава да направи решителната крачка към трофея за втора поредна година и да го спечели по време на големия финал, който предстои на 24-и май, а в него "лъвовете" ще срещнат някой измежду Торенсе и АД Фафе, които в първия полуфинал направиха равенство 1:1. Реваншът между тези два отбора е в днешния 23-ти април (четвъртък) от 22:45 часа българско време.