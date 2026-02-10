Късна драма на "До Драгао": Спортинг не позволи на Порто да капарира титлата

Порто и Спортинг (Лисабон) не излъчиха победител в голямото дерби от 21-вия кръг на португалското първенство. Домакините можеха да направят огромна крачка към спечелването на титлата, но победата им се изплъзна в заключителните секунди. Срещата на "До Драгао" завърши 1:1, като Луис Суарес пропусна дузпа за Спортинг в 10-ата минута от добаеното време, но беше точен при добавката. Преди това новото попълнение Секо Фофана дае аванс на Порто в 76-ата минута.

След това равенство Порто запази преднината си пред шампиона Спортинг от 4 точки. Третият гранд - Бенфика, изостава на 7 точки от "драконите", които са допуснали само 7 гола във вратата си в хода на цялата кампания.

Порто влезе в сблъсъка след сензационна загуба с 1:2 при гостуването си на Каса Пиа, а Спортинг беше в серия от 6 поредни победи във всички турнири. До почивката двата отбора мислеха предимно за защитата и не създадоха абсолютно никакви голови ситуации.

Картината до голяма степен беше подобна и през второто полувреме. Гостите се опитаха да задържат по-продължително топката, но атаките им не завършваха с удари.

Всичко се промени в 76-ата минута, когато привлеченият от Рен Секо Фофана ознаменува дебюта си с екипа на Порто с гол. Халфът влезе в игра четвърт час по-рано на мястото на Габриел Вейга. Попадението стана след голямо разбъркване и поредица от удари към вратата на Руи Силва. Последният от тях беше на Фофана и спря в мрежата, а публиката на "До Драгао" изпадна в делириум.

Спортинг имаше достатъчно време да отговори. Нуно Боржеш предприе тройна смяна и гостите се вдигнаха на финален щурм. В няколко ситуации само късметът спаси Порто, а веднъж бранител в синьо-бяло изчисти топката пред самата голлиния.

Реферът назначи добавено време от 8 минути и в самия му край Спортинг получи дузпа. Наказателният удар беше отсъден за игра с ръка в наказателното поле на младата звезда на Порто Родриго Мора. Диого Коща хвана изстрела на Луис Суарес, но при добавката колумбиецът не сгреши и донесе ценната точка на "лъвовете" с 19-ия си гол от началото на сезона.

В следващия кръг Порто ще гостува на Насионал, а Спортинг ще е домакин на Фамаликао.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages | Снимки: Imago