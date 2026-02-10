Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Порто
  3. Късна драма на "До Драгао": Спортинг не позволи на Порто да капарира титлата

Късна драма на "До Драгао": Спортинг не позволи на Порто да капарира титлата

  • 10 фев 2026 | 00:55
  • 763
  • 0
Късна драма на "До Драгао": Спортинг не позволи на Порто да капарира титлата

Порто и Спортинг (Лисабон) не излъчиха победител в голямото дерби от 21-вия кръг на португалското първенство. Домакините можеха да направят огромна крачка към спечелването на титлата, но победата им се изплъзна в заключителните секунди. Срещата на "До Драгао" завърши 1:1, като Луис Суарес пропусна дузпа за Спортинг в 10-ата минута от добаеното време, но беше точен при добавката. Преди това новото попълнение Секо Фофана дае аванс на Порто в 76-ата минута.

След това равенство Порто запази преднината си пред шампиона Спортинг от 4 точки. Третият гранд - Бенфика, изостава на 7 точки от "драконите", които са допуснали само 7 гола във вратата си в хода на цялата кампания.

Порто влезе в сблъсъка след сензационна загуба с 1:2 при гостуването си на Каса Пиа, а Спортинг беше в серия от 6 поредни победи във всички турнири. До почивката двата отбора мислеха предимно за защитата и не създадоха абсолютно никакви голови ситуации.

Картината до голяма степен беше подобна и през второто полувреме. Гостите се опитаха да задържат по-продължително топката, но атаките им не завършваха с удари.

Всичко се промени в 76-ата минута, когато привлеченият от Рен Секо Фофана ознаменува дебюта си с екипа на Порто с гол. Халфът влезе в игра четвърт час по-рано на мястото на Габриел Вейга. Попадението стана след голямо разбъркване и поредица от удари към вратата на Руи Силва. Последният от тях беше на Фофана и спря в мрежата, а публиката на "До Драгао" изпадна в делириум.

Спортинг имаше достатъчно време да отговори. Нуно Боржеш предприе тройна смяна и гостите се вдигнаха на финален щурм. В няколко ситуации само късметът спаси Порто, а веднъж бранител в синьо-бяло изчисти топката пред самата голлиния.

Реферът назначи добавено време от 8 минути и в самия му край Спортинг получи дузпа. Наказателният удар беше отсъден за игра с ръка в наказателното поле на младата звезда на Порто Родриго Мора. Диого Коща хвана изстрела на Луис Суарес, но при добавката колумбиецът не сгреши и донесе ценната точка на "лъвовете" с 19-ия си гол от началото на сезона.

В следващия кръг Порто ще гостува на Насионал, а Спортинг ще е домакин на Фамаликао.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages | Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Карабельов подписва с родния клуб на Ибрахимович

Карабельов подписва с родния клуб на Ибрахимович

  • 9 фев 2026 | 21:43
  • 11028
  • 12
Аталанта се справи с Кремонезе за поредната си домакинска победа

Аталанта се справи с Кремонезе за поредната си домакинска победа

  • 9 фев 2026 | 21:30
  • 1451
  • 1
Лесна победа за Фенербахче в дебюта на Канте

Лесна победа за Фенербахче в дебюта на Канте

  • 9 фев 2026 | 21:11
  • 2040
  • 0
Съдийската асоциация в Италия отговори на предложението на Спалети за реформа

Съдийската асоциация в Италия отговори на предложението на Спалети за реформа

  • 9 фев 2026 | 21:00
  • 3229
  • 0
Салах под въпрос за Ливърпул след смъртта на дядо му

Салах под въпрос за Ливърпул след смъртта на дядо му

  • 9 фев 2026 | 20:52
  • 2346
  • 6
Край на стачката: Кристиано Роналдо се завръща в игра

Край на стачката: Кристиано Роналдо се завръща в игра

  • 9 фев 2026 | 20:24
  • 10013
  • 129
Виж всички

Водещи Новини

Бронзовият Тервел Замфиров: Мога да участвам на още пет Олимпиади

Бронзовият Тервел Замфиров: Мога да участвам на още пет Олимпиади

  • 9 фев 2026 | 19:01
  • 7460
  • 46
Карабельов подписва с родния клуб на Ибрахимович

Карабельов подписва с родния клуб на Ибрахимович

  • 9 фев 2026 | 21:43
  • 11028
  • 12
Признание: Илия Груев е номиниран за Играч на кръга в Премиър лийг

Признание: Илия Груев е номиниран за Играч на кръга в Премиър лийг

  • 9 фев 2026 | 23:20
  • 2971
  • 2
БФС глоби Левски с 9600 евро заради обидите към ас на Лудогорец

БФС глоби Левски с 9600 евро заради обидите към ас на Лудогорец

  • 9 фев 2026 | 17:01
  • 13656
  • 139
Един сантиметър разлика - ожесточената битка между Саръбоюков и Фурлани

Един сантиметър разлика - ожесточената битка между Саръбоюков и Фурлани

  • 9 фев 2026 | 15:17
  • 11737
  • 2
Пет комплекта медали бяха раздадени в третия ден на Олимпийските игри

Пет комплекта медали бяха раздадени в третия ден на Олимпийските игри

  • 9 фев 2026 | 22:30
  • 23002
  • 10