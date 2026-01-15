Специалния катастрофира на още един фронт в Португалия, падна от Порто за Купата

Популярни
  2. Порто
  • 15 яну 2026 | 01:48
  • 709
  • 1
Порто победи Бенфика с минималното 1:0 и се класира за полуфиналите в турнира за Купата на Португалия.

Това е второ поредно огромно разочарование за "орлите" в рамките на последния месец, след като те отпаднаха и 1/2-финалите от турнира за Купата на Лигата.

Това бе и второ завръщане на Жозе Моуриньо на "До Драгао", като неговият Бенфика не само че загуби този път, но и отново не стигна до гол.

Иначе единственият гол в мача отбеляза Ян Беднарек в 15-ата минута на двубоя след асистенция на Габриел Вейга.

Порто спечели Купата на Португалия четири пъти през последните шест години, а Бенфика не е вдигал трофея от 2017 г., като ще трябва да почака поне още един сезон. Актуалният носител на трофея Спортинг (Лисабон) тепърва ще изиграе своя 1/4-финал, като той предстои на 3-и февруари срещу един от най-слабите обтор в Португалия този сезон - АФС.

