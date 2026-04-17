  Първата пролетна европейска победа за Форест на "Сити Граунд" прати отбора на полуфинал

Първата пролетна европейска победа за Форест на "Сити Граунд" прати отбора на полуфинал

  • 17 апр 2026 | 00:05
Нотингам Форест продължи да прави безкрайно луд сезон и напук на премеждията в Премиър лийг духът на Робин Худ омагьоса "Сити Граунд" за нова голяма европейска вечер. Този път англичаните записаха победа с минималното 1:0 над тима на Порто и се класираха за 1/2-финалите в Лига Европа. Момчетата на Витор Перейра преди седмица бяха записали равен 1:1 на "До Драгао" и спечелиха в общия резултат с 2:1, стигнайки до финалната четворка на международен турнир в първата си европейска кампания от три десетилетия насам.

Порто и Форест не се победиха в супер мач на "До Драгао", всичко ще се реши на Острова

Това бе първа победа за Форест в рамките на директните елиминации като домакин, след като тимът загуби на "Сити Граунд", както срещу Фенербахче, така и срещу Мидтиланд. Големият успех донесе Морган Гибс-Уайт след асистенция на Неко Уилямс в 12-тата минута на мача. "Драконите" пък бяха принудени да играят още от 8-ата минута на двубоя с човек по-малко заради директния червен картон на Ян Беднарек.

След загубата Порто остава в битката за още два трофея, преследвайки титлата в Лига Португал, както и Купата на Португалия, където има да наваксва изоставане след загуба в първия полуфинал срещу Спортинг (Лисабон) с 0:1.

На "Бернабеу" имат пълно доверие в Арбелоа

  • 16 апр 2026 | 21:32
  • 1982
  • 4
Нагелсман ще разчита на Мусиала за Мондиал 2026

  • 16 апр 2026 | 21:13
  • 857
  • 2
В Челси близо до удължаване на договора на един от основните си футболисти

  • 16 апр 2026 | 20:11
  • 1282
  • 0
Интересни реванши определиха полуфиналистите в Лигата на конференциите

  • 16 апр 2026 | 00:00
  • 8131
  • 0
Вълнуваща вечер в Лига Европа определи финалната четворка, ето кой стигна полуфиналите

  • 17 апр 2026 | 00:05
  • 11337
  • 8
Кьолн опитва да задържи трансферна цел на Брайтън

  • 16 апр 2026 | 18:55
  • 892
  • 0
Ето заложените критерии за шампионската група в efbet Лига, вече е ясно кога няма да има дерби Левски-ЦСКА

  • 16 апр 2026 | 16:09
  • 42963
  • 106
Нов силен мач на Везенков гарантира първото място на Олимпиакос

  • 16 апр 2026 | 22:58
  • 6172
  • 0
Вълнуваща вечер в Лига Европа определи финалната четворка, ето кой стигна полуфиналите

  • 17 апр 2026 | 00:05
  • 11337
  • 8
Интересни реванши определиха полуфиналистите в Лигата на конференциите

  • 16 апр 2026 | 00:00
  • 8131
  • 0
Монтана спря Славия за осмото място и зарадва Ботев (Пд)

  • 16 апр 2026 | 21:21
  • 22029
  • 72
Септември и Спартак (Варна) не успяха да се победят, но “соколите” са с едни гърди напред в битката за оцеляване

  • 16 апр 2026 | 18:49
  • 14944
  • 21