Първата пролетна европейска победа за Форест на "Сити Граунд" прати отбора на полуфинал

Нотингам Форест продължи да прави безкрайно луд сезон и напук на премеждията в Премиър лийг духът на Робин Худ омагьоса "Сити Граунд" за нова голяма европейска вечер. Този път англичаните записаха победа с минималното 1:0 над тима на Порто и се класираха за 1/2-финалите в Лига Европа. Момчетата на Витор Перейра преди седмица бяха записали равен 1:1 на "До Драгао" и спечелиха в общия резултат с 2:1, стигнайки до финалната четворка на международен турнир в първата си европейска кампания от три десетилетия насам.

Порто и Форест не се победиха в супер мач на “До Драгао”, всичко ще се реши на Острова

Това бе първа победа за Форест в рамките на директните елиминации като домакин, след като тимът загуби на "Сити Граунд", както срещу Фенербахче, така и срещу Мидтиланд. Големият успех донесе Морган Гибс-Уайт след асистенция на Неко Уилямс в 12-тата минута на мача. "Драконите" пък бяха принудени да играят още от 8-ата минута на двубоя с човек по-малко заради директния червен картон на Ян Беднарек.

Our first European semi-final in over 40 years! 💫 — Nottingham Forest (@NFFC) April 16, 2026

След загубата Порто остава в битката за още два трофея, преследвайки титлата в Лига Португал, както и Купата на Португалия, където има да наваксва изоставане след загуба в първия полуфинал срещу Спортинг (Лисабон) с 0:1.

— FC Porto (@FCPorto) April 16, 2026