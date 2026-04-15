Арсенал 0:0 Спортинг (Лисабон), Гонсалвеш с огромна възможност

Арсенал и Спортинг (Лисабон) играят при 0:0 в мач-реванш от 1/4-финалите на Шампионската лига.



"Артилеристите" имат аванс от 1:0 след първия сблъсък от преди седмица на "Жозе Алвеладе" в португалската столица.

При домакините направи впечатление, че авторът на единственото попадение от миналия двубой Кай Хавертц бе оставен на резервната скамейка и се очакваше да се появи в правилния момент, за да помогне на тима си в нов труден момент. На върха на атаката пък този път застана Виктор Гьокереш, за когото мачът е особено специален. Скандинавецът до миналото лято бе част от състава на Спортинг и бе една от мултимилионните покупки на "топчиите" от трансферния прозорец между последните два сезона. Той бе и в основата на една от опасните атаки при завръщането си преди седмица на "Жозе Алвеладе", когато в средата на второто полувреме падна гол, но той бе отменен заради засада, в която попадна именно Гьокереш.

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



✨ Mosquera in at right-back

💪 Hincapie bolsters the left side

💡 Eze our creative spark



Up for the fight - let's do this, Gunners!! — Arsenal (@Arsenal) April 15, 2026

Този път домакинските привърженици не разочароваха и изненадоха с мощна хореография.

По отношение на първия мач в Лисабон "лъвовете" също имаха няколко промени. Руи Боржеш в отбрана предпочете да започне с Едуардо Куарешма вместо с Иван Фреснеда, а в халфовата линия на "зеления килим" за първия съдийски сигнал стъпи Мортен Юлманд вместо Жоао Симоеш. Иначе в преден план старши треньорът на португалските шампиони отново реши атаката да бъде водена от Луис Суарес, който непосредствено зад себе си бе подкрепен от Жени Катамо, Тринкао и Педро Гонсалвеш.

— Sporting CP (@SportingCP) April 15, 2026

В 6-ата минута "артилеристите" създадоха първото положение в мача. Инкапие си проправи път и стреля, а играч на гостите блокира топката. Малко след това Мартинели изработи ситуация, чрез която спечели и първия корнер за своите.



В 12-тата минута домакините отново опитаха да нажежат обстановката след шут на Деклан Райс.



В 18-ата минута дойде и първата опасност, която гостите създадоха. Тя бе дело на Тринкао, който стреля встрани от лявата греда.



При ответната атака Гьокереш можеше да огорчи бившия си отбор, но не нацели рамките на вратата и топката мина над напречната греда. Малко след него пък Райс и Езе изпълниха по хитър начин пряк свободен удар, който се озова в стената пред тях.



В 25-ата минута "топчиите" опитаха да създадат нови главоболия на съперника си след статично положение. Този път Мадуеке завъртя коварно топката, но Руи Силва излезе на време и улови на време.

АРСЕНАЛ 0:0 СПОРТИНГ ЛИСАБОН (1:0 общ резултат)



ШАМПИОНСКА ЛИГА, 1/4-ФИНАЛ



РЕВАНШ (1:0 в първия мач)



СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ



Арсенал: 1. Давид Рая, 3. Кристиан Москера, в. Уилям Салиба, 6. Габриел Магаляеш, 5. Пиеро Инкапие, 36. Мартин Субименди, 41. Деклан Райс, 20. Нони Мадуеке, 10. Еберечи Езе, 11. Габриел Мартинели, 14. Виктор Гьокереш

Мениджър: Микел Артета



Спортинг (Лисабон): 1. Руи Силва, 72. Едуардо Куарешма, 26. Усман Диоманде, 25. Гонсало Инасио, 20. Максимилиано Араухо, 42. Мортен Юлманд, 5. Хидемаса Морита, 10. Жени Катамо, 17. Тринкао, 8. Педро Гонсалвеш, 97. Луис Суарес

Старши треньор: Руи Боржеш

НАЧАЛО: 15 април 2026 г. (сряда) | 22:00 часа

СТАДИОН: "Емиратс", Лондон (Англия)

ГЛАВЕН СЪДИЯ: Франсоа Летексие (Франция)