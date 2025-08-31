Порто с поредна силна заявка! “Драконите” повалиха шампиона в зрелищно дерби!

Отборът на Порто продължи да се реабилитира пред феновете си след посредствената последна кампания и записа изключително ценен успех с 2:1 срещу Спортинг (Лисабон) в дербито от четвъртия кръг на Лига Португал. Така “драконите” се изкачиха еднолично на първото място в класирането със стопроцентов актив.
След нулево първо полувреме, новото попълнение Люк де Йонг даде аванс на "драконите" в 61-ата минута, след като се възползва от хубав пас на Алберто Коща.
Съвсем скоро в 64-ата минута Порто нанесе втори удар. Уилям Гомеш се разписа с прецизен изстрел в горния десен ъгъл.
“Шампионите” се върна в мача в 74-ата минута, когато Неуен Перес си отбеляза автогол. Това бе и първи гол във вратата на “драконите” от началото на сезона. Иначе До края на срещата домакините потърсиха изравнителния гол, но не стигнаха до него.
Сега двата отбора се оттеглят за паузата около националните отбори и ще подновят мачовете от Лига Португал в средата на септември.