Спортинг се спаси от огромен срам за Купата и отново ще играе полуфинал

Носителят на Купата на Португалия Спортинг (Лисабон) се класира за 1/2-финалите в тазгодишното издание на надпреварата след измъчена победа с 3:2 срещу последния от елитната Лига Португал тим на АФС.

⏹️ ATÉ AO FIM, LEÕES! 🦁 Estamos nas 𝐦𝐞𝐢𝐚𝐬-𝐟𝐢𝐧𝐚𝐢𝐬 da Taça de Portugal 🏆



⚽ Luís Guilherme, Auto-golo e Geny Catamo.

🟢 3-2 🔵 // #SCPAFS pic.twitter.com/Maz6cmQyPS — Sporting CP (@SportingCP) February 5, 2026

Така шампионите гарантираха огромно зрелище на 1/2-финалите, където те ще спорят с отбора на Порто, който преди около три седмици елиминира третия голям отбор на Португалия Бенфика. Именно "орлите" бяха победени от Спортинг миналата година в големия финал на турнира.

Специалния катастрофира на още един фронт в Португалия, падна от Порто за Купата

“Лъвовете” постъпиха доста лековато и решиха, че са си свършили работата в началото на второто полувреме, когато поведоха с два гола разлика. Преди почивката се бе разписал Луиш Гилерме в 29-ата минута, а в 49-ата Пауло Витор си вкара автогол.

Малко след това обаче главният съдия на мача Андре Нарсизо отсъди дузпа в полза на гостите. Зад топката застана Педро Лима намали в 63-тата минута.

Така нещата отиваха към победа с минимална разлика за носителите на Купата, но в добавеното време те отново се пропукаха и Нарсизо за втори път посочи бялата точка. С изпълнението този път се нагърби резервата Нене, който не сбърка и смълча стадион “Жозе Алвеладе”, пращайки мача в две продължения по 15 минути.

В добавеното време домакините от Спортинг отправиха общо 11 удара, но само 3 от тях бяха в рамките на вратата. По този начин изглеждаждаше, че нещата ще бъдат решени след рулетка с дузпи, но в 117-ата минута Жени Катамо нанесе решаващия изстрел, с който върна предимството на “лъвовете” и ги спаси от ужасяваща развръзка.