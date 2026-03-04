Дузпа даде аванс на Спортинг след първата битка с Порто

Отборът на Спортинг (Лисабон) взе аванс в полуфиналните битки в турнира за Купата на Португалия, след като победи с минималното 1:0 тима на Порто. Единственият гол на “Жозе Алвеладе” падна през втората част след точно изпълнена дузпа от Луис Суарес (62’), а двата отбора изиграха среща на изключително високо ниво, която можеше да завърши с победа във всяка една от двете посоки.

Реваншът ще бъде чак на 22-ри април (сряда), като днешната победа даде изключително голямо самочувствие на столичния гранд в заключителния спринт, който тепърва предстои в първенството, където десетина кръга преди края изостава на четири точки от първото място, където е именно Порто. Това бе и общо третият двубой между двата тима този сезон, като “драконите” взеха есенния шампионатен мач с 2:1, а в зимния ответен двубой съперниците направиха равенство 1:1.

“Лъвовете”, които са актуалните носители на Купата, стартираха участието си в състезанието от третия кръг. Тогава те отстраниха след труден успех Ферейра (3:2), а нататък последваха победи срещу Маринензе (3:0), Санта Клара (3:2) и АФС (3:2).

Порто също се включи от третия кръг, като по пътя си нямаше особени затруднения. Последователно бяха отстранени отборите на Селорисензе (4:0), Синтрензе (3:0), Фамаликао (4:1), а черешката на тортата дойде след успех над вечния съперник Бенфика (1:0) на 1/4-финалите.

Срещата започна на изключително високи обороти и след по-малко от 60 секунди игра Гомеш залъга отбраната на “лъвовете” и центрира коварно.

Първата възможност пред другата врата пък дойде около четвърт час след началото. Тогава Тринкао овладя подаване и със зверски шут около границата на пеналтерията пропусна да накаже вратаря Диого Коща.

Четири минути по-късно “лъвовете” отново бяха близо до гола. Коралиса стигна до топката, но куражът не му стигна, за да намери очертанията на вратата, и двубоят продължи при нулево равенство.

Себераздаването и на двата отбора доведе до накъсване на играта, което попречи на съперниците да покажат потенциала си, и чак в 34-ата минута Родриго Мора прати топката в тялото на съперников бранител.

Две минути преди края на редовното време пък домакините имаха претенции за дузпа, които обаче бяха подминати от главния съдия Клаудио Перейра.

Перейра пък реши да бъде безкомпромисен по отношение на накъсването на играта и даде цели десет минути добавено време на първата част, като в продължението темпото не намаля. Жени Катамо бе най-близо до гола от “драконите” в 3-тата минута, а Тринкао за “лъвовете” в 5-ата.

Непосредствено след подновяването на играта Катамо се превърна в най-активния играч от тима на Порто и буквално тероризира отбраната на столичани в първите десетина минути от новото полувреме.

В 49-ата минута Алан Варела от гостите стреля в гредата със страховит удар от дистанция.

В 59-ата минута домакините имаха нова претенция за дузпа, като този път Клаудио Перейра назначи преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР. Видео асистент-реферът реши, че е имало нарушение на правилата, и реферът посочи бялата точка. С изпълнението се зае Луис Суарес, който спечели психологическото надлъгване с вратаря Диого Коща, и Спортинг поведе по-малко от час преди края на редовното време.

В 69-ата минута Секо Фофана бе много близо до изравняването. Той засече подаване по земя от дистанция, но топката не намери очертанията на вратата.

В 79-ата минута Жени Катамо взе нещата в свои ръце и този път, вместо да центрира коварно, реши да стреля, като на пътя на удара му застана бранител в зелено-бял спортен екип.

В първата минута на добавеното време Суарес можеше да реши всичко. Той овладя в наказателното поле, но ударът му мина на сантиметри от лявата греда.

В третата минута на добавеното време домакините получиха правото да изпълнят и пряк свободен удар от удобна дистанция. Нуно Сантош бе най-добър в пеналтерията, но нервите му се пречупиха в последния момент и вместо да прати топката в почти опразнената врата, той я прати над напречната греда.

Така всичко остана да се реши на реванша, който предстои на 22-ри април (сряда), когато Порто ще чувства комфорта от домакинството си на "До Драгао".