  1. Sportal.bg
  2. Снукър
  3. "Крусибъл" зове: поставените продължават да побеждават

  • 22 апр 2026 | 16:44
Крис Уейклин призна, че е изпитал смесени чувства след победата си с 10:6 над Лиъм Пълън в първия кръг на Световното първенство, тъй като се е надявал поне един от младите дебютанти в Крусибъл да стигне до осминафиналите.

Участвайки като поставен играч за първи път, след като направи сериозен прогрес в кариерата си през последните сезони, Уейклин се класира за втория кръг, където от събота ще се изправи срещу Нийл Робъртсън или Пан Дзюнсю.

Миналата година той достигна до четвъртфиналите, след като отстрани Робъртсън и Марк Алън, а със спокойния си уверен подход шампионът от Scottish Open ще бъде труден съперник за всеки. До момента и 12-те завършили мача са спечелени от поставени състезатели.

Уейклин тренира с трима от играчите, които тази година дебютираха в „Театъра на мечтите“ – Пълън, Стан Муди и Антони Ковалски.

„Разбира се, бях там, за да спечеля, но също така ми е много тежко за Лиъм, защото той е много добър приятел и невероятен играч“, каза Уейклин. „Първия път, когато тренирах с него, той направо ме разби. Жалко е, че тук не показа на какво е способен. Без да звуча снизходително, гордея се, че стигна дотук.

Когато жребият излезе, не исках да се падна нито с Лиъм, нито със Стан, нито с Антони. Още по-рано през годината казах в подкаста на WST, че според мен и тримата могат да направят нещо голямо този сезон, така че беше фантастично да ги видя и тримата да преминат квалификациите.“

След като изоставаше с 4:5 след първата сесия, 20-годишният Пълън спечели първия фрейм днес с брейк от 96 точки, а във 11-ия имаше първи шанс, но изпусна трудна червена към горния ъглов джоб при серия от 24. Уейклин отново излезе напред с брейк от 72, а 12-ият фрейм се разви по сходен начин, след като Пълън загуби позиция при 20 точки и съперникът му го наказа със серия от 60 за 7:5.

Световният номер 13 Уейклин запази инерцията си с нови серии от 62, 50 и 47 точки, за да увеличи аванса си до 9:5. Пълън отново показа потенциала си с първия си сенчъри брейк в Крусибъл – 121 точки, но серия от 62 на Уейклин в следващия фрейм му помогна да затвори мача.

