"Крусибъл" зове: Уилсън избегна сензационно отпадане

Завладяващият дебют на Стан Муди в „Крусибъл“ завърши с поражение, след като тийнейджърът допусна ключови грешки в заключителните етапи при загубата с 10-7 от Кайрън Уилсън в първия кръг на Световното първенство.

19-годишният Муди беше на път да стане най-младият играч след Рони О'Съливан през 1995 година, спечелил мач в „Крусибъл“, когато поведе със 7-3. Решаващо беше обаче, че той пропусна шанс да направи резултата 8-3, а по-късно и още един, за да поведе с 8-6. Уилсън показа решителността, с която спечели титлата през 2024 година, като направи обрат със седем поредни спечелени фрейма и вдигна ръце от облекчение, когато отпразнува победата. След като избегна огромен шок в Шефилд, световният номер 2 се класира за осминафиналите, където ще се изправи срещу Марк Алън в четвъртък, петък и събота.

Досега на тазгодишното първенство всичките осем завършили мача са спечелени от поставените играчи. Рекордът за най-много поставени, достигнали до втория кръг в „Крусибъл“, е 15, поставен през 1983 година и изравнен през 1993 година.

Първият британски тийнейджър, който дебютира в „Крусибъл“ след Джъд Тръмп през 2007 година, Муди изглеждаше напълно на мястото си през голяма част от деня, излъчвайки увереност и показвайки пълния диапазон на уменията си в реализирането и изграждането на серии. При 7-3 той контролираше напълно мача, но вероятно се стегна, когато победата наближи и загуби инерцията.

Уилсън преживя болезнено поражение с 10-9 в първия кръг срещу Лей Пейфан преди година и беше решен да избегне подобна съдба. Сезонът му включва титли от поканените турнири Шанхай Мастърс и "Мастърс", макар че в ранкинг турнирите все още не е достигал полуфинал. 34-годишният играч стига до осминафиналите в „Крусибъл“ за десети път и все още има шанс да завърши кампанията силно.

Изоставайки с 6-3 след първата сесия, Уилсън имаше възможности в първия фрейм вчера, но пропусна зелената към горния джоб от баулк, когато водеше с 44-28, а Муди реализира удвоена червена към средния джоб, за да подготви изчистване от 48 точки. Муди можеше да поведе с 8-3, но пропусна последната червена по горния борд, когато водеше с 35 точки в 11-ия фрейм. Уилсън изчисти масата, за да се стигне до черна на преиграване, след което я вкара от дистанция и даде началото на своя обрат.

Серия от 63 на Уилсън помогна резултатът да стане 7-5, а в 13-ия фрейм Муди пропусна рискована жълта към средния джоб, когато изоставаше с 52-15, и скоро разликата стана само един фрейм. Муди изглеждаше сигурен, че ще поведе с 8-6, докато не спря на 68 в 14-ия фрейм при оставащи четири червени, а Уилсън отвърна с 24, след което си изработи трите нужни снукъра на последната червена и изчисти, за да изравни мача.

В началото на следващия фрейм Муди пропусна неудобна черна към горния джоб при 7 точки, а серия от 46 на Уилсън му даде аванс за първи път в мача. След това той доминира в 16-ия фрейм със серии от 35 и 34 за 9-7. Муди, който е от Йоркшир, можеше да запази мача жив, ако беше изчистил цветовете в 17-ия фрейм, но пропусна трудна последна черна, близо до горния борд, а Уилсън я вкара.

„Беше наистина трудно. При 7-3 трябваше да продължа да търся сили в себе си“, каза Уилсън. „Не играех страхотно, но направих няколко много борбени изчиствания и трябваше постоянно да върша правилните неща. Знаех, че имам повече опит от Стан тук и това неизбежно щеше да изиграе роля.

Стан е чест за по-младото поколение, децата ми често го подкрепят. Беше много впечатляващ тази сутрин и съм сигурен, че ще се поучи от това преживяване — това няма да е последният път, когато го виждате тук. Спечелих няколко много важни фрейма, които вероятно са му изцедили енергията.“

Муди каза: „Съсипан съм, загубих твърде много лоши фреймове. Бях спечелил мача при 7-3, а после всичко се обърна. Чувствах се комфортно там, беше страхотно преживяване и трябва да се поуча от него.“

Междувременно шампионът от 2005 година Шон Мърфи поведе с 5-4 срещу китаеца Фан Джънги след първата сесия. Двамата се връщат във вторник от 19:00 часа, а победителят ще срещне след това Сяо Годонг.

Мърфи поведе с 3-1 с най-висок брейк от 78, след което Фан взе следващия фрейм със серия от 66 и спечели шестия след черна на преиграване. Следващите два фрейма бяха разменени, а Мърфи завърши сесията силно с тотално разчистване от 140 точки.