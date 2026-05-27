Футбол, минифутбол, снукър и баскетбол в програмата на Sportbg.bg

Футбол, минифутбол, снукър и баскетбол ще има в програмата на Sportbg.bg през тази седмица.



Програмата на Sportbg.bg за тази седмица:



25-май-2026 19.15 20.15 Младежите - ФК Саяна (минифутбол)

25-май-2026 20.15 21.15 Полигран - Галактик-Керелски (минифутбол)

27-май-2026 11.30 23.00 EMF EURO 2026 (минифутбол)

27-май-2026 18.30 20.30 EMF EURO 2026: Bulgaria - Israel (минифутбол)

27-май-2026 19.00 20.00 Електрик - Марково Ка5 (минифутбол)

27-май-2026 20.00 21.00 Инборса - Граничар Кирково (минифутбол)

28-май-2026 18.00 23.00 Лятна Winbet Snooker League (снукър)

28-май-2026 12.00 21.30 EMF EURO 2026 (минифутбол)

29-май-2026 11.45 22.15 EMF EURO 2026 (минифутбол)

29-май-2026 13.00 15.00 EMF EURO 2026: Portugal - Bulgaria (минифутбол)

30-май-2026 13.30 15.30 ЦСКА (София) U18 - Локомотив 1926 (Пловдив) U18

(футбол)

30-май-2026 14.00 16.00 Локомотив (Стара Загора) – Севлиево лейдис

(Севлиево) (футбол жени)

30-май-2026 16.00 18.00 ЦСКА III (София) - ОФК Костинброд 2012

(Костинброд) (футбол)

30-май-2026 18.00 20.00 НСА (София) – Лудогорец 1945 (Разград) (футбол

жени)

30-май-2026 11.45 23.30 EMF EURO 2026 (минифутбол)

30-май-2026 15.30 16.30 EMF EURO 2026: Bulgaria - Czechia (минифутбол)

31-май-2026 16.00 18.00 Спортика (Благоевград) – Пирин 22 (Благоевград)

(футбол жени)

31-май-2026 18.30 23.00 EMF EURO 2026 (минифутбол)



ББЛ:

25-май-2026 15:00 Б ЮГ Пловдив Мамбас БК Раковски

28-май-2026 19:00 Б Изток Шоутайм Икономически университет

31-май-2026 14:00 Б ЮГ Хасково Б Рогош

31-май-2026 16:00 Б ЮГ БК Раковски Пловдив Мамбас

