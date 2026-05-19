10 години по-късно Тиранпонгпайбун отново е професионалист

Танават Тирапонгпайбун ще се завърне в World Snooker Tour за първи път от 2016 година, след като победи Бай Ланнин с 4:1 във финалния кръг на първия турнир от Asia-Oceania Q School. Тирапонгпайбун от Тайланд игра в професионалния тур от 2010 до 2016 година и е известен с това, че стана най-младият играч, направил официален максимум от 147 точки — едва на 16 години през 2010-а. Той също така достигна до четвъртфиналите на два турнира от European PTC.

Брейкове от 91 и 68 му дадоха аванс от 2:0 срещу китаеца Бай. Въпреки че загуби третия фрейм, Тирапонгпайбун спечели следващите два и си осигури тур карта за сезоните 2026/27 и 2027/28. По-рано, в предпоследния кръг, той победи индиеца Дигвиджай Кадиан с 4:3 с най-висок брейк от 103. След мача Тирапонгпайбун получи възпоменателен трофей, който ежегодно се връчва от Билярдната спортна асоциация на Тайланд на всички успешно класирали се състезатели. Наградата бе връчена от Н. Пр. Ворасит Лиангпрасерт, заместник-министър на вътрешните работи.

„Тренирах много усилено за тази Q School, защото завръщането в основния тур винаги е било моя мечта, откакто загубих професионалния си статут преди почти десет години. Ще дам най-доброто от себе си, за да се представя по-добре от преди“, каза Тиранпонгпайбун.

23-годишният китаец Дънг Хаохуей си осигури място в тура за първи път, след като победи иранеца Амир Сархош с 4:1. Дънг спечели първите два фрейма, след което навакса пасив от 0:66 и измъкна третия с великолепно разчистване от 67 точки. Сархош, който игра в тура два сезона, преди да изпадне в края на сезон 2025/26, върна един фрейм, но Дънг оформи крайния резултат със серия от 93 в петата партия.

Вторият турнир от Asia-Oceania Q School 2026 започва в сряда, 20 май, като остават още две професионални тур карти за разпределяне.