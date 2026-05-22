Всичко е готово за Sofia International Snooker Open

Българска снукър федерация с гордост обявява началото на големия международен турнир Sofia International Open в Национална снукър академия от 23 до 25 май.

Това е поредният мащабен интернационален турнир по снукър, организиран в България през сезона с помощта и съдействието на Столична община и генералния спонсор WINBET. През януари Българска снукър федерация проведе на изключително високо ниво Световното първенство във всички възрастови групи при мъжете и жените, а вече традиционно е домакин на турнири от веригата Q-Tour в Национална снукър академия.

Sofia International Open 2026 е силен международен турнир с 47 участници от България, Румъния, Сърбия, Полша, Израел, Унгария, Украйна и Ирландия. Те са разделени в 12 групи и мачовете ще са във формат 3 от 5 фрейма. Официалният дрескод е риза, елече, панталони и официални обувки, а вратовръзка или папионка не е задължителна.

Входът за зрители и медии е свободен, мачовете започват от 10:00 сутринта на 23-ти в Национална снукър академия.