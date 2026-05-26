Ирландец стана шампион на Sofia International Open

Ирландецът Брендан О'Доноху спечели 5:4 срещу Нико Ле Клерк в изключително драматичен и напрегнат финал на Sofia International Open 2026, изигран през последните три дни и завършил вчера в Национална снукър академия.

О'Доноху направи топ брейк от 52 във финала, а съперникът му се представи по-добре откъм брейк-билдинг със серии от 70, 58 и 50. Ирландецът обаче беше по-свежият и по-критичен в решителните моменти на заключителните фреймове.

Рефер на финала беше Илия Докторов.

Sofia International Open 2026 беше изключително силен международен турнир, организиран изцяло и единствено с усилията и контактите на Българска снукър федерация. Главни рефери на мачовете бяха Десислава Божилова, Христо Иванов и Пролетина Величкова, което допълнително допринесе за престижа на надпреварата.

От българските майстори на щеката най-напред стигна Максим Костов, който загуби на 1/4-финалите с 2:4 от О'Доноху. За голямото разнообразие от държави говореше и фактът, че на 1/4-финалите имаше българин, сърбин, ирландец, поляк, чех, румънец, латвиец и унгарец.

"Ние в Национална снукър академия сме изключително горди и доволни, че организирахме и проведохме толкова силен международен турнир", каза Братислав Кръстев, главен треньор в академията. "Това е най-големият независимо организиран турнир на Балканите, като изключваме Q-Tour. Ние сме вече редовни домакини на Q-Tour, който се осъществява с подкрепата на World Snooker Tour.

Страхотно беше колко много различни държави взеха участие в турнира - Ирландия, Румъния, Сърбия, Полша, Израел, Унгария, Украйна и България. Общо участниците бяха 47 и Национална снукър академия за пореден път беше инициатор на важно международно събитие, което да се погрижи за цялостното събитие на снукъра в Източна Европа.

Sofia International Open не помага само за българския снукър, а за източноевропейския. Всеки играч, който е участвал или се е докоснал до турнира, става все по-мотивиран да тренира и да се стреми да стигне високото европейско ниво", каза Кръстев.