Марк Алън още живее с пропуска си в "Крусибъл"

Марк Алън настоя, че има „позитиви, които да вземе“ от Световното първенство по снукър през 2026 г., въпреки разочарованието след тежката полуфинална загуба от У Идзъ. Северноирландецът достигна до полуфиналите в „Крусибъл“ едва за трети път в кариерата си след победи над Джанг Анда, Кайрън Уилсън и Бари Хоукинс.

Бившият номер едно в света не беше особено споменаван като сериозна заплаха за титлата през 2026 г. преди началото на турнира, но три стабилни представяния внезапно го върнаха до фазата с една маса и отново го поставиха в разговора за световната корона. След това Алън изглеждаше на път да достигне първия си финал, след като изгради аванс от 16:14 срещу китайския претендент У.

Но Пистолета засече по сензационен начин, като пропусна наглед лесна черна от точката в 32-рия фрейм и подари на младия си съперник напълно неочакван шанс. У се възползва, докара мача до решителен фрейм, който в крайна сметка спечели, а след това вдигна трофея след още една драматична победа с 18:17 — този път над Шон Мърфи.

За Алън обаче пропуснатата възможност в предпоследния фрейм на полуфинала ще остане в историята на снукъра като един от най-големите пропуски изобщо. 40-годишният играч може никога повече да няма толкова златна възможност да достигне финал на Световното първенство и да гравира името си върху трофей, който досега упорито му убягва в кариерата.

Но макар вероятно в бъдещето на Алън отново да има силни моменти, е трудно да си представим как ще се върне в Шефилд и успешно ще остави зад гърба си подобна болка. Подобно на други известни пропуски в историята на снукъра, Алън за съжаление ще трябва да се справя с това постоянно да му бъде напомняно за грешката. Бившият шампион от UK Championship и „Мастърс“ не успя да избяга от спомена за кошмарната ситуация дори в собствения си дом.

„Не бях виждал дъщеря си Харли три седмици“, каза Алън, който спечели English Open миналия сезон, пред BBC. „Когато я взех от училище, тя скочи в ръцете ми и първото нещо, което каза, беше: Как пропусна онази черна, татко? Питаха ме милион пъти оттогава и не знам какъв е отговорът. Беше шокиращ пропуск, но дадох най-доброто от себе си и просто в онзи ден не се получи. Имаше позитиви, които мога да взема от двете седмици в Шефилд. Знам, че играх добре, макар да бях разочарован от начина, по който приключи всичко. Но това е най-близо, до което съм стигал до финал, и това е нещо, което трябва да приема.“

Алън може да се наложи да почака още доста, преди да има възможност да се върне към спорта и да започне процеса на възстановяване върху зеленото сукно. Предстоящият сезон 2026/27 в снукъра започва през юни, но голяма част от ранния календар е доминирана от квалификации. Championship League Snooker — първият ранкинг турнир от новия сезон — също започва следващия месец, но Алън не участва в изданието през 2025 г., така че може отново да не се включи.

След това следващото голямо участие на играча от Антрим вероятно ще бъде престижният поканен турнир Шанхай Мастърс, който ще се проведе от 27 юли до 2 август.