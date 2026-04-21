"Крусибъл" зове: феновете мечтаят за Ракетата срещу Хигинс

Джон Хигинс достигна до осминафиналите на Световното първенство за 12-та поредна година, след като победи Али Картър с 10-7, с което засили надеждите за сблъсък във втория кръг с друга легенда — Рони О'Съливан.

The Wizard of Wishaw's Round 1 record since 2015 is IMPECCABLE! 🙌



Data brought to you by Halo.#WorldChampionship pic.twitter.com/tgq3vupfoS — WST (@WeAreWST) April 20, 2026

От 2014 година насам, когато загуби от Алън Макманъс, Хигинс не е отпадал още в първия кръг, а с 12 поредни победи на този етап той има най-дългата активна серия сред всички играчи. Двукратният финалист в „Крусибъл“ Картър беше сред най-тежките възможни квалификанти в жребия, а Хигинс изглеждаше в опасност, когато загуби пет поредни фрейма и изостана с 5-4, но днес показа, че е по-силният играч, като спечели шест от последните осем фрейма.

50-годишният шотландец Хигинс демонстрира впечатляващо постоянство през този сезон, достигайки до три финала и три полуфинала, макар и без да стигне до трофей. Той се надява да завърши кампанията с още едно силно представяне и би се радвал на възможността да се изправи срещу О'Съливан, но първо Ракетата трябва да преодолее предизвикателството на Хъ Гоцян. Хигинс и О'Съливан са се срещали шест пъти досега в „Крусибъл“, за последно през 2022 година, когато англичанинът спечели със 17-11 на полуфиналите.

Изоставайки с 5-4 преди днешната заключителна сесия, Хигинс взе първите два фрейма с брейкове от 63 и 81. Картър отвърна със серия от 106, преди Хигинс да доминира в следващия фрейм и да поведе със 7-6 на паузата. 14-ият фрейм се оказа ключов, тъй като Картър имаше шанс да го измъкне, след като изоставаше с 40-8, но при 54 точки пропусна трудна топка по последната червена и даде възможност на Хигинс да удвои аванса си.

Серия от 50 помогна на Хигинс да вземе следващия фрейм за 9-6, а брейкове от 43 и 19 в 17-ия бяха достатъчни, за да го изведат до осминафиналите за 28-и път в 32 поредни участия. Досега и седемте завършили мача са спечелени от поставените играчи.

„Когато излезе жребият, не бях доволен, защото знаех, че ще бъде огромен мач“, каза Хигинс, шампион през 1998, 2007, 2009 и 2011 година. „Никой в играта не уважава повече играта на Али от мен. Той играе сякаш щеката е продължение на ръката му и е един от най-големите бойци. 14-ият фрейм беше огромен, защото да поведа с 8-6 ми даде спокойствието да продължа и да спечеля.

Ако играя с Рони, това ще бъде нещо специално, голям момент. Може би ще е последният път, когато играем един срещу друг тук. Просто ще трябва да забравя за това, защото ще изляза, за да опитам да спечеля мача, да се концентрирам и да дам всичко от себе си. Слагам по-малко напрежение върху себе си, просто приемам нещата такива, каквито са, и не очаквам твърде много на моята възраст.“