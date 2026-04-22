"Крусибъл" зове: Рони свърши огромна част от работата

Рони О’Съливан си изгради солиден аванс от 7:2 срещу Хъ Гоцян след първата сесия от мача им в първия кръг на Световното първенство по снукър в Шефилд. Срещата ще се доиграе в сряда от 16:30 часа.

Ракетата започва своето 34-то участие в Крусибъл и отново преследва историята. О’Съливан знае, че евентуална осма световна титла тази година ще го изведе еднолично пред Стивън Хендри, който има седем трофея в Крусибъл, а самият англичанин вече е признавал, че именно това е основната му амбиция в оставащата част от кариерата му.

В сезон, в който О’Съливан участваше рядко, това е едва вторият му турнир във Великобритания през кампанията. Въпреки това той показа проблясъци от най-блестящата си форма на неотдавнашния World Open, където стигна до финала и направи брейк от 153 точки – най-високият в историята.

Китаецът Хъ преодоля сънародника си Лун Зъхуан и Джак Лисовски, за да премине квалификациите. Балансът му в преките мачове с О’Съливан е изравнен – 1:1, след като победи англичанина на English Open през миналия сезон. Сега обаче си остави огромна задача, ако иска да стигне до победа на най-емблематичната сцена в този спорт.

Брейкове от 72, 97 и 113 помогнаха на О’Съливан да започне летящо и да спечели първите пет фрейма този следобед. Хъ показа характер и измъкна следващите два фрейма, включително със серия от 77 точки, за да намали изоставането си на 5:2.

О’Съливан обаче отвърна, като взе последните два фрейма от сесията с помощи от 52 и 86 точки, за да приключи при аванс от 7:2. Когато играта бъде подновена утре следобед в 14:30 часа, на англичанина ще му трябват още само три фрейма за победата.