"Крусибъл" зове: Мърфи се измъкна от "бездната"

Шон Мърфи се измъкна от огромна сензация в Крусибъл, след като направи великолепна разчистваща серия в решаващия фрейм и победи Фан Джъни с 10:9 в първия кръг на Световното първенство по снукър.

"Крусибъл" зове: Тръмп спечели със силен рейд

При 9:9 и изоставане от 36 точки, като на масата оставаха четири червени, две от които бяха близо до горния борд, Мърфи беше на крачка да стане първият поставен играч, който отпада от тазгодишния турнир, при това срещу световния номер 63 Фан. Вместо това той сътвори изключителен брейк от 50 точки, а след края на най-драматичния мач от шампионата досега отпразнува успеха с многократни юмручни жестове пред възторжената публика.

Shaun Murphy said this is his best break EVER at the Crucible.



„Не мога да повярвам, че спечелих мача от тази позиция, при начина, по който бяха разположени топките“, каза 43-годишният Мърфи. „Това е най-добрият брейк, който съм правил, предвид залога, и съм страшно горд. Най-изнервящото нещо, което съм правил извън снукъра, беше шофьорският ми изпит, а това беше 50 пъти по-лошо.“

Световният номер 8 Мърфи се класира за осминафиналите за 16-и път и в четвъртък и петък ще играе срещу Сяо Гуодонг. След като и Джъд Тръмп вече е във втория кръг, всичките 11 завършили мача дотук са спечелени от поставени състезатели. Шампионът от 2005 година се стреми да достигне четвъртфиналите за първи път от 2021-а, когато загуби финала от Марк Селби.

Първите два фрейма тази вечер бяха разпределени поравно и Мърфи поведе с 6:5, а след това в 12-ия той си осигури двата нужни снукъра на последната червена и разчисти масата, за да се стигне до черна на повторно поставяне, но Фан я вкара с дабъл в ъгловия джоб откъм баулка. Отново си размениха фреймове, а в 15-ия Фан имаше отличен шанс да поведе, но изпусна рутинна черна при аванс от 25:19 и Мърфи се възползва с 39 точки за 8:7.

Англичанинът беше на серия от 51 в следващия фрейм, когато загуби позиция, след което трябваше да гледа как Фан забива дълга червена и разчиства за 79. Мърфи отново излезе напред – за седми път в мача – след като доминира 17-ия фрейм, но Фан контролира следващия и изравни за 9:9.

В решаващия фрейм Мърфи имаше два ранни шанса, но успя да събере само 17 точки, след което Фан направи 38, преди също да загуби позиция. При 53:17 китайският играч опита трудна червена към среден джоб, която почти сигурно щеше да реши мача, но топката се отби в далечната челюст и даде шанс на Мърфи. Ключовият удар беше великолепна розова, с която той освободи две червени от горния борд, а след това запази самообладание и разчисти до розова.

„Нямам представа как го направих, вече си подготвях речта при загуба“, добави Мърфи. „Фан изигра страхотен мач и беше с повече от единия крак в осминафиналите. Не исках да бъда първият поставен, който отпада.“