"Крусибъл" зове: Тръмп спечели със силен рейд

Световният номер 1 Джъд Тръмп спечели пет от последните шест фрейма и стигна до комфортна победа с 10:5 над Гари Уилсън на Световното първенство.

Тръмп пристигна в Шефилд, като мястото му на върха в световната ранглиста беше поставено под заплаха. Победата му днес обаче означава, че единственият начин да бъде изместен е Нийл Робъртсън да стане световен шампион.

Носителят на 31 ранкинг титли се стреми да спечели най-голямата награда в снукъра едва за втори път в кариерата си, след като победи Джон Хигинс във финала за титлата през 2019 година.

Днешният двубой беше повторение на полуфиналната победа на Тръмп по време на онзи поход към титлата. Седем години по-късно Уилсън, който стигна до финала на Wuhan Open този сезон, изглеждаше видимо обезсърчен след днешната загуба и се оплака от формата си напоследък.

Тръмп имаше аванс от 5:4 преди вечерната сесия, след като тази сутрин навакса изоставане от 1:4. Уилсън направи серии от 58 и 33 точки в първия фрейм тази вечер и изравни, но Тръмп отвърна с два поредни фрейма, за да поведе със 7:5. Той запази импулса си и в следващия, като реализира брейк от 71 точки и дръпна с 8:5 преди паузата в сесията.

След подновяването на играта Тръмп увеличи още преднината си, а след това направи брейк от 69 точки в 15-ия фрейм, за да затвори мача и да си осигури победата. Асото в тестето се класира за втория кръг на турнира за 14-и път в кариерата си. Там го очаква мач срещу Хосейн Вафаей или Съ Дзяхуей.

„Гари е страхотен играч, спечелил е три ранкинг турнира и винаги щеше да бъде труден съперник. Просто се опитах да запазя самообладание. Знаех, че ако покажа най-добрата си игра, ще имам отличен шанс да спечеля. Той започна добре и вкарваше всички дълги удари. Просто трябваше да се задържа в мача през първата сесия“, каза 36-годишният Тръмп.

„Когато резултатът стана 8:5, усетих, че част от увереността му започва да се изпарява и той започна да поема прибързани удари. Знаех, че тогава е моментът аз да вдигна нивото.

Имало е много случаи през последните десет години, когато съм идвал тук като фаворит. Когато не спечелиш, това е известно разочарование. Може би тази година има повече очаквания към Синтун и Рони. За играчи като мен, Нийл Робъртсън и Марк Селби е по-лесно да останем малко под радара.

Винаги е приятно да бъда представян като световен номер едно. Това ти дава малко допълнителен заряд. Задържам тази позиция вече почти две години, така че ще е хубаво да изляза в паузата със съзнанието, че ще се върна като световен номер едно. Това е малък етап, който ще бъде приятно да отбележа.“

„Всеки може да си мисли, че съм започнал добре, но дълбоко в себе си се мъча", каза Гари Уилсън. Понякога това може да се прикрие и да изглежда, че играеш добре. Истината е, че всеки удар може да бъде изпуснат. Когато влизат, хората, които не са снукър играчи, си мислят, че играя добре, но аз просто чакам следващата възможност да изпусна лесна топка.

Още от 13-годишен винаги съм бил много по-добър играч от това, което показвам в последно време. Просто физически не мога да удрям бялата топка както трябва. Това е много изтощително. Говоря за това от няколко години. Не е нова история. Става все по-зле и по-зле. Не знам дали има решение.“