Компани: Магическият Мусиала ще се завърне на 100%, очаква ни война срещу Байер

Плеймейкърът на Байерн (Мюнхен) Джамал Мусиала пропусна голяма част от сезона поради сериозна контузия, но старши треньорът Венсан Компани е уверен, че футболистът скоро ще издигне играта си на съвсем ново ниво. 23-годишният германски национал получи фрактура на фибулата със счупен и изкълчен глезен след сблъсък с тогавашния вратар на Пари Сен Жермен Джанлуиджи Донарума по време на Световното клубно първенство миналия юли. След завръщането си на терена в началото на годината Мусиала постепенно получава все повече игрово време, докато се стреми да влезе в селекцията на Германия за Световното първенство през лятото.

Съотборникът му от Байерн Серж Гнабри понесе голяма част от натоварването при липсата на Джамал Мусиала, но получи контузия на адукторния мускул и е аут до края на сезона, като дори може да пропусне Световното първенство.

Предвид предстоящия полуфинал за Купата на Германия срещу Байер (Леверкузен) в сряда, Компани ще има по-голяма нужда от младока.

„Джамал е в добра фаза в момента“, коментира наставникът на Байерн (Мюнхен) на пресконференция по-рано днес. „Казах го още в началото, още през януари, че той е напреднал физически. Сега е физически близо до най-доброто си ниво, не само по отношение на силата, но и по отношение на желанието си да тича. Въпросът е кога ще се завърне „Магическият Мусиала“. Ще дойде на 100%. Моментите са налице. Но дори и сега, това, което момчето прави в момента, е много опасно пред вратата на противника“, добави Венсан Компани. „Когато Джамал отново има пълна свобода, а тя ще се върне, тогава ще имаме още по-развита версия на Мусиала. Като треньор, това ме прави щастлив. Но за 600 минути той вече показа, че е готов“.

Байерн, който преследва требъл и не е достигал до финала за Купата на Германия от 2020 година, си осигури титлата в Бундеслигата в неделя след победа с 4:2 над Щутгарт четири кръга преди края. Мюнхенският гранд очаква и сблъсък с Пари Сен Жермен през следващата седмица във Франция в първия мач от полуфиналите в Шампионската лига.

"При предишното ни гостуване в Леверкузен получихме истинска война. Не очакваме нищо по-различно и сега", добави Компани по отношение на другия сблъсък.

Въпреки доминацията си в германското първенство Байерн не е играл финал за Купата на Германия от 2020 година, когато победиха с 4:2 точно Байер. Пътят на двата тима се пресече и през миналата година, когато тимът от Леверкузен спечели с 1:0 на осминафиналите.