  3. Компани: Магическият Мусиала ще се завърне на 100%, очаква ни война срещу Байер

Компани: Магическият Мусиала ще се завърне на 100%, очаква ни война срещу Байер

  • 21 апр 2026 | 14:30
Компани: Магическият Мусиала ще се завърне на 100%, очаква ни война срещу Байер

Плеймейкърът на Байерн (Мюнхен) Джамал Мусиала пропусна голяма част от сезона поради сериозна контузия, но старши треньорът Венсан Компани е уверен, че футболистът скоро ще издигне играта си на съвсем ново ниво. 23-годишният германски национал получи фрактура на фибулата със счупен и изкълчен глезен след сблъсък с тогавашния вратар на Пари Сен Жермен Джанлуиджи Донарума по време на Световното клубно първенство миналия юли. След завръщането си на терена в началото на годината Мусиала постепенно получава все повече игрово време, докато се стреми да влезе в селекцията на Германия за Световното първенство през лятото.

Съотборникът му от Байерн Серж Гнабри понесе голяма част от натоварването при липсата на Джамал Мусиала, но получи контузия на адукторния мускул и е аут до края на сезона, като дори може да пропусне Световното първенство.

Предвид предстоящия полуфинал за Купата на Германия срещу Байер (Леверкузен) в сряда, Компани ще има по-голяма нужда от младока.

„Джамал е в добра фаза в момента“, коментира наставникът на Байерн (Мюнхен) на пресконференция по-рано днес. „Казах го още в началото, още през януари, че той е напреднал физически. Сега е физически близо до най-доброто си ниво, не само по отношение на силата, но и по отношение на желанието си да тича. Въпросът е кога ще се завърне „Магическият Мусиала“. Ще дойде на 100%. Моментите са налице. Но дори и сега, това, което момчето прави в момента, е много опасно пред вратата на противника“, добави Венсан Компани. „Когато Джамал отново има пълна свобода, а тя ще се върне, тогава ще имаме още по-развита версия на Мусиала. Като треньор, това ме прави щастлив. Но за 600 минути той вече показа, че е готов“.

Байерн, който преследва требъл и не е достигал до финала за Купата на Германия от 2020 година, си осигури титлата в Бундеслигата в неделя след победа с 4:2 над Щутгарт четири кръга преди края. Мюнхенският гранд очаква и сблъсък с Пари Сен Жермен през следващата седмица във Франция в първия мач от полуфиналите в Шампионската лига.

"При предишното ни гостуване в Леверкузен получихме истинска война. Не очакваме нищо по-различно и сега", добави Компани по отношение на другия сблъсък.

Въпреки доминацията си в германското първенство Байерн не е играл финал за Купата на Германия от 2020 година, когато победиха с 4:2 точно Байер. Пътят на двата тима се пресече и през миналата година, когато тимът от Леверкузен спечели с 1:0 на осминафиналите.

Пеп: Арсенал все още е на върха! И двата отбора знаят, че не могат да губят точки

Флик: Отпадането от Шампионската лига ни нарани, но трябва да използваме мотивацията

Словакия остана без селекционер след неуспешните плейофи

Изповедта на Лавеци за светлината отвъд мрака

Астън Вила затваря цяла трибуна на “Вила Парк”, за да увеличи капацитета на стадиона

В Реал Мадрид са решили да задържат Рюдигер

Очаквайте на живо: Неманя Видич в "Гостът на Sportal.bg"

Основен футболист е аут от групата на ЦСКА за битката с Лудогорец

Лудогорец и ЦСКА насочват поглед към Купата

Световното първенство ще бъде истински кошмар за феновете

Продадоха над 11 000 билета за дербито за по-малко от 24 часа

Реал Мадрид ще опита да запази интригата в битката за титлата в Ла Лига

