Байерн атакува поредната си цел през сезона

Байер (Леверкузен) и Байерн (Мюнхен) ще се изправят един срещу друг в мач от полуфиналите за Купата на Германия. Двубоят ще започне в 21:45 часа на стадион "БайАрена".

Баварците са устремени към требъл, след като преди няколко дни официално си осигуриха титлата в Бундеслигата. "Аспирините" пък се надяват да поднесат изненада и да завършат сезона с трофей.

Байер (Леверкузен) показа колебливо представяне в последните си пет мача с две победи, една равна среща и две загуби. "Аспирините" загубиха от Аугсбург с 1:2 през уикенда, но преди това постигнаха важна победа като гост срещу Борусия Дортмунд с 1:0. Впечатляваща беше и победата им над Волфсбург с 6:3.



Байерн (Мюнхен) е в отлична форма с пет последователни победи. Баварците андвиха Щутгарт с 4:2 и узакониха доминацията си в първенството. Преди това тимът на Венсан Компани записа драматичен и много сладък успех с 4:3 над Реал Мадрид с 4:3 в Шампионската лига и се класира за полуфиналите.

Байер (Леверкузен) ще разчита на Роберт Андрих, който се очаква да бъде ключова фигура в полузащитата на отбора. Младият талант Кристиан Кофане ще води атаката на "аспирините", а опитният Алехандро Грималдо ще бъде важен фактор по левия фланг. Треньорът Каспер Юлманд ще заложи на тактическа схема 3-4-2-1, като ще опита да неутрализира офанзивната мощ на баварците.



Байерн Мюнхен разполага с голмайсторските качества на Хари Кейн, който е в отлична форма. Джамал Мусиала и Майкъл Олисе се очаква да подкрепят английския нападател в атака, докато ветеранът Мануел Нойер ще пази вратата на баварците. Йошуа Кимих също е постояна величина в състава на Венсан Компани.

Последната среща между двата отбора се състоя на 14 март в мач от Бундеслигата, който завърши с равенство 1:1. Преди това, на 1 ноември 2025 г., Байерн победи убедително с 3:0 в първенството.



В Шампионската лига през март 2025 г. баварците също доминираха, побеждавайки Леверкузен с 2:0 като гост и с 3:0 на "Алианц Арена". Последните пет срещи между двата отбора показват превъзходство на Байерн (Мюнхен) с три победи и две равенства.

