Може ли Байерн да бъде спрян към рекордния требъл

Байерн Мюнхен си осигури 35-а шампионска титла в неделя, след като победи Щутгарт на „Алианц Арена“ — но дали това няма да се окаже най-впечатляващият им триумф от всички?

Шампион! Байерн изпълни първата от трите големи цели

След като най-близкият преследвач Борусия Дортмунд загуби от Хофенхайм в събота, на Байерн му беше достатъчно само равенство, за да спечели 13-а титла в рамките на 14 сезона. Но, както се случваше през целия сезон, те отново показаха класа и след обрат победиха Щутгарт с 4:2.

Победата запазва живи надеждите на Байерн за требъл, като по-късно този месец ги очакват полуфинали срещу Байер Леверкузен за Купата на Германия и срещу Пари Сен Жермен в Шампионската лига.

Звездите на Байерн смятат, че манталитетът им на победители ги е направил шампиони

BBC Sport прави по-детайлен поглед към числата зад доминиращата кампания на Байерн.

Когато Байерн започна сезона с разгромно 6:0 срещу РБ Лайпциг, това изглеждаше като ранно предупреждение към останалите в Бундеслигата. Капитанът на Англия Хари Кейн, който отбеляза хеттрик, Майкъл Олисе и лятното попълнение Луис Диас също се разписаха, докато Байерн буквално помете тима на Оле Вернер на свой терен.

Бой между ултраси преди Байерн - Щутгарт

В следващите 29 мача това трио се превърна в една от най-страховитите нападателни линии, които Бундеслигата е виждала, извеждайки Байерн до рекордните 109 гола. Кейн, Олисе и Диас са отбелязали 59 от тях.

В историята на Бундеслигата само два отбора преди това бяха достигали границата от 100 гола — Байерн през 1971-72 и 2019-20.

Фактът, че тимът на Венсан Компани е надминал този показател при оставащи още четири мача, е доказателство за спиращото дъха качество и непреклонния манталитет на отбора. След като три от последните им мачове са срещу съперници от долната половина на таблицата, включително предпоследния Волфсбург и последния Хайденхайм, Байерн ще насочи поглед към границата от 120 гола.

Но не само в атака Байерн блести този сезон. 35-кратният шампион е също толкова впечатляващ и в защита, като е допуснал едва 29 гола.

Ако спечели оставащите си мачове, тимът ще изравни рекорда за най-много точки в сезон на Бундеслигата — 91, поставен от требъл-отбора на Юп Хайнкес преди 13 години. Напълно подобаващо беше, че Кейн се разписа в този исторически следобед в Мюнхен в неделя.

През сезона Байерн има няколко изявени играчи, но никой не изпъква повече от номер девет. Само преди две години Кейн беше подлаган на въпроси за решението си да премине в Германия, след като Байерн завърши сезон без трофей за първи път от 12 години.

Но ако пренесем погледа си към настоящето, Кейн не само помогна на отбора си да се върне на върха на германския футбол с поредни титли, но и се превърна в претендент за най-престижното индивидуално отличие във футбола — „Златната топка“, след като този сезон има 32 гола в 27 мача в Бундеслигата.

Никой футболист в топ 5 първенствата на Европа не е отбелязал повече голове от неговите 50 във всички турнири.

Сега, в третия си сезон в Байерн, Кейн се представя на високо ниво и в Шампионската лига.

Кейн е безкомпромисен срещу Реал

Този месец той отбеляза и в двата мача срещу Реал Мадрид в четвъртфиналите, за да помогне на Байерн да достигне полуфиналите за първи път от 2024 година, като същевременно изравни Франк Лампард като най-резултатния англичанин в елиминационната фаза на турнира с 15 гола.

„Мога да вкарам и 100 гола този сезон, но ако не спечеля Шампионската лига или Световното първенство, вероятно няма да спечеля Златната топка“, каза Кейн през ноември. „Същото важи за всеки играч. Трябва да печелиш големите трофеи.“

Ако помогне на Байерн да стигне до седма титла в Шампионската лига и изиграе водеща роля за Англия на Световното първенство това лято, Кейн със сигурност ще има сериозни аргументи да стане първият англичанин със „Златната топка“ след Майкъл Оуен през 2001 година.

Сега вниманието на Байерн ще се насочи към това да завърши требъла едва за трети път в своята история след 2013 и 2020 година.

„По начина, по който играем, ние се научихме и се развихме през последните 12 месеца“, каза Кейн миналия месец. „Много хора забравиха, че миналата година беше първата на Компани. Тогава все още учехме начина, по който той иска да играем. Все още усвоявахме различните му идеи. Сега вече наистина сме изгладили неговите идеи и със сигурност тази година сме по-добър отбор, отколкото бяхме миналата.“

Ако Байерн спечели още два трофея този сезон, той ще стане първият европейски отбор, спечелил требъл три пъти.

