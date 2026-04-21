Луис Енрике: Всяка минута, която можеш да изиграеш за ПСЖ, трябва да бъде специална

Треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике заяви, че очаква "много повече от своите играчи" и, че "всяка минута, изиграна за ПСЖ, трябва да бъде специална". Специалистът каза това на пресконференцията си преди мача с Нант за първенство.

Запитан за отсъствието на Ибрахим Мбайе в неделната среща с Олимпик Лион, загубена с 0:1, испанецът отговори: "Всяка минута, която можеш да изиграеш за ПСЖ, трябва да бъде специална. Нямам никакво съжаление за Мбайе, но той трябва да бъде готов. Очаквам много повече от всеки играч. Това се дължи на конкуренцията, някой трябва да остане извън състава. Нужно е да се възползват от всяка минута."

"Спечелихме всичко миналата година и заради резервите. Винаги тренираха добре, играха много добре, когато трябваше. И тази година е така. Ще бъде смешно да подпишем с много футболисти, имаме голям отбор. Нормално е да имаме само някои попълнения, така ще бъде и това лято", увери той. "Трябва да се справим с леката контузия на Витиня. Някои играчи са малко уморени и имат леки болки", разкри треньорът.

Той добави, че не знае дали Витиня ще може да играе в първия мач с Байерн (Мюнхен) във вторник. "Ще видим спокойно как контузените могат да се върнат. Не знам още", отговори испанецът.

Що се отнася до Фабиан Руис, който игра 20 минути срещу Олимпик Лион, след като преди това се възстановява три месеца, Луис Енрике смята, че му трябва само време. "Нужно му е нормално време да си върне физическото ниво. Фабиан има нужда от повече мачове и минути. Но сме доволни, игра 15-20 минути срещу Лион", завърши треньорът.