Легенда на Тотнъм засне специално видео за Бербатов

Бившият защитник на Тотнъм Крис Хютън, който има близо 400 мача за "шпорите", поздрави българската футболна легенда Димитър Бербатов. Това се случи на мача от Премиър лийг между Спърс и Брайтън, завършил 2:2. На стадиона присъстваше родният финансист Кирил Евтимов, който се видя с Хютън след последния съдийски сигнал. Ирландецът беше асистент на Мартин Йол в Северен Лондон по времето, когато там блестеше Бербатов.

Именно за него 67-годишният спец изпрати чрез бургазлията видеообръщение, в което сърдечно поздравява бившия капитан на България.

"Берба, надявам се, че си добре! Тотнъм страда през този сезон, въпреки че на моменти играе прилично. Липсват ни твоите голови умения", сподели бившият селекционер на Гана. През годините Крис Хютън винаги е коментирал отличните впечатления, които е оставил голмайстор №1 на българския национален отбор на "Уайт Харт Лейн". Евтимов се засече и с друга легенда на "шпорите" Ледли Кинг, на когото подари традиционната брандирана торбичка на България с родни сувенири.

Снимки: Imago