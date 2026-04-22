  ПСЖ не може да си позволи нова грешна стъпка в Лига 1

  • 22 апр 2026 | 07:20
  • 1113
  • 0
Пари Сен Жермен ще посрещне Нант в мач от Лига 1, който е много важен за шампионите. Двубоят ще започне от 20:00 часа на стадион "Парк де Пренс". Главен съдия на срещата ще бъде Клеман Тюрпен.

ПСЖ е лидер в класирането, но само с точка аванс пред сензацията на сезона Ланс. Нант е сред тимовете, които се борят за оцеляване. "Канарчетата" са предпоследни в таблицата с едва 20 точки.

Пари Сен Жермен идва след изненадваща загуба с 1:2 от Лион в Лига 1 през уикенда, която прекъсна серията на тима от 6 поредни победи във всички турнири. Парижани записаха два последователни успеха срещу Ливърпул в Шампионската лига – 2:0 у дома и 2:0 на "Анфийлд. В първенството ПСЖ демонстрира отлична форма с убедителни победи над Тулуза с 3:1 и Ница с 4:0.

Нант е в серия от три последователни равенства – 1:1 срещу Брест, 0:0 с Оксер и 0:0 срещу Метц. Преди това "канарчетата" допуснаха две поредни загуби – 2:3 от Страсбург и 0:1 от Анже.

Пари Сен Жермен доминира в Лига 1, заемайки първото място с 63 точки след 28 изиграни мача. Парижани имат впечатляващо голово съотношение от 62 вкарани и 25 допуснати гола. Съставът на Луис Енрике притежава най-добрата атака и в същото време най-добрата защита в първенството.

Нант се намира в опасната зона, заемайки 17-а позиция с едва 20 точки от 29 мача. "Канарчетата" имат сериозни проблеми в нападение с едва 25 отбелязани гола и пропускливост в защита с 46 допуснати попадения.

Пари Сен Жермен ще трябва да се справя без халфа Витиня, който е контузен и няма да бъде на разположение за предстоящия мач. Добрата новина за Луис Енрике е, че звездата на отбора Уарен Заир-Емери е готов за игра и се очаква да бъде ключова фигура в средата на терена.

При Нант ситуацията с контузените играчи включва полузащитника Бахмед Деуф и защитника Тайлел Тати. Матис Аблин ще бъде основната надежда на "канарчетата" в нападение.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 17 август 2025 г. в мач от Лига 1, когато Пари Сен Жермен победи Нант като гост с минималното 1:0. Преди това, през април 2025 г., двубоят между тези два отбора завърши наравно 1:1 на стадиона на "канарчетата".

Последната среща на "Парк де Пренс" между ПСЖ и Нант също завърши с равенство 1:1 през ноември 2024 г.

Снимки: Gettyimages

  • 1568
  • 0
  • 1301
  • 1
  • 2303
  • 0
  • 951
  • 0
  • 1666
  • 0
  • 673
  • 0
  • 188277
  • 888
  • 3747
  • 0
  • 23
  • 0
  • 29259
  • 40
  • 30929
  • 19
  • 45168
  • 22