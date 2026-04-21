Треньорът на Фиорентина: В миналото беше напълно възможно да загубим подобен мач

Старши треньорът Паоло Ваноли беше доволен, че отборът на Фиорентина е демонстрирал „правилния манталитет“ да постигне равенство 1:1 при гостуването си на Лече в двубой от Серия "А" в понеделник вечер.

Лече изтръгна ценна точка от Фиорентина в битката за оцеляване

„В миналото беше напълно възможно да загубим подобен мач. Трябва да гледаме единствено към бъдещето. Ще правим равносметка едва когато математиката ни позволи. Нашата цел е приемственост - не трябва да гледаме назад, а само напред“, коментира Ваноли след сблъсъка със застрашения от изпадане съперник.

Отборът от Флоренция заема 15-а позиция във временното класиране в италианския шампионат с 36 точки, на 8 над зоната на изпадащите.

Снимки: Gettyimages