Фиорентина диша все по-спокойно с успех над Лацио

Фиорентина направи много голяма крачка към оставането си в Серия "А", побеждавайки с минималното 1:0 състава на Лацио в домакинството си от 32-рия кръг. "Виолетовите" стигнаха до успеха с попадение на Робин Госенс в 28-ата минута, но то донесе много ценни три точки.

Лацио създаде първата по-сериозна опасност, но удар на Матео Канчелиери в 10-ата минута бе спасен от Давид Де Хеа.

За сметка на това Фиорентина откри резултата в 28-ата минута. Джак Харисън центрира отдясно и Робин Госенс с глава порази вратата за 1:0.

В началото на второто полувреме изстрел на Джакопо Фацини бе отразен от Едоардо Мота.

В 63-тата минута гостите имаха претенции за дузпа за нарушение срещу Тижани Нослин, ситуацията бе прегледана от ВАР, но реферър реши, че дузпа няма, а Нослин получи жълт картон за симулация.

В 76-ата минута Нослин имаше шанс да обстрелва вратата на съперника с глава, но бе неточен.

В крайна сметка Фиорентина удържа минималната победа и с 35 точки се изкачи до 15-ото място, като вече е на цели 8 точки над опасната зона. Лацио пък пропусна да се доближи до лидерите, като остава 9-и с 44 точки.

Снимки: Gettyimages