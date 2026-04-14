Треньорът на Фиорентина: Работата все още не е свършена

Старши треньорът Паоло Ваноли предупреди, че „работата все още не е свършена“ за Фиорентина, след като тимът победи Лацио с 1:0 в последния си двубой от италианския шампионат и натрупа 8 точки над зоната на изпадащите в Серия "А".

Фиорентина диша все по-спокойно с успех над Лацио

„Хубаво е да гледаме класирането в момента, но работата все още не е свършена. Искам да благодаря на момчетата, които се представиха добре - с характер, саможертва и отборен дух. Можехме да вкараме втори гол с малко повече качество в завършващата фаза, но наистина не мога да искам повече“, заяви пред DAZN Ваноли, чийто отбор сега ще опита да преодолее загубата с 0:3 в първия мач срещу Кристъл Палас по време на реванша от четвъртфиналите в Лигата на конференциите в четвъртък.

Кристъл Палас почти реши битката с Фиорентина още в Лондон

„Трябва да презаредим батериите и отново да се опитаме да мечтаем в Лигата на конференциите. Ще играем пред нашите фенове, така че трябва да вярваме. Дължим на себе си и на привържениците ни да дадем всичко от себе си и в това състезание. Винаги съм вярвал в клуба и когато пристигнах тук, знаех, че се нуждаем от нещо забележително“, допълни той.

