Ваноли: Полагаме основите на един по-силен отбор

  • 17 апр 2026 | 01:57
Старши треньорът на Фиорентина Паоло Ваноли изрази своята гордост от представянето на тима след победата над Кристъл Палас, въпреки че "виолетовите" отпаднаха на четвъртфиналите в Лигата на конференциите.

„Беше прекрасно да видим как феновете ни подкрепят отново от трибуните и мога само да поздравя тези момчета“, каза Ваноли.

„Всички вярвахме, че можем да постигнем нещо забележително. Ранният гол ни поряза крилете, но оцених гордостта, която момчетата показаха, борейки се до самия край", изтъкна специалистът.

Фиорентина спечели реванша, но Кристъл Палас продължава към 1/2-финалите
Фиорентина спечели реванша, но Кристъл Палас продължава към 1/2-финалите

„Смятам, че от началото на сезона това беше едно от най-силните ни представяния. Победихме отбор от Премиър лийг, а ако погледнете първия мач, индивидуалните грешки ни костваха скъпо, не запазихме концентрация", обясни Ваноли.

„Тази вечер се гордея с отбора, защото да видя играчите да се борят по този начин означава, че съм им предал нещо. Чувствам, че полагаме основите, за да върнем Фиорентина на по-значима позиция. Казах им, че сега не трябва да правим крачка назад, а да продължим напред, защото ни очаква още една огнена атмосфера в Лече и трябва да докажем докрай, че се развиваме, каза насатвникът на тима от Флоренция.

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

На "Бернабеу" имат пълно доверие в Арбелоа

На "Бернабеу" имат пълно доверие в Арбелоа

  • 16 апр 2026 | 21:32
  • 2114
  • 5
Нагелсман ще разчита на Мусиала за Мондиал 2026

Нагелсман ще разчита на Мусиала за Мондиал 2026

  • 16 апр 2026 | 21:13
  • 929
  • 2
В Челси близо до удължаване на договора на един от основните си футболисти

В Челси близо до удължаване на договора на един от основните си футболисти

  • 16 апр 2026 | 20:11
  • 1323
  • 0
Интересни реванши определиха полуфиналистите в Лигата на конференциите

Интересни реванши определиха полуфиналистите в Лигата на конференциите

  • 16 апр 2026 | 00:00
  • 9410
  • 0
Вълнуваща вечер в Лига Европа определи финалната четворка, ето кой стигна полуфиналите

Вълнуваща вечер в Лига Европа определи финалната четворка, ето кой стигна полуфиналите

  • 17 апр 2026 | 00:05
  • 12914
  • 9
Кьолн опитва да задържи трансферна цел на Брайтън

Кьолн опитва да задържи трансферна цел на Брайтън

  • 16 апр 2026 | 18:55
  • 925
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ето заложените критерии за шампионската група в efbet Лига, вече е ясно кога няма да има дерби Левски-ЦСКА

Ето заложените критерии за шампионската група в efbet Лига, вече е ясно кога няма да има дерби Левски-ЦСКА

  • 16 апр 2026 | 16:09
  • 43921
  • 114
Нов силен мач на Везенков гарантира първото място на Олимпиакос

Нов силен мач на Везенков гарантира първото място на Олимпиакос

  • 16 апр 2026 | 22:58
  • 7188
  • 3
Вълнуваща вечер в Лига Европа определи финалната четворка, ето кой стигна полуфиналите

Вълнуваща вечер в Лига Европа определи финалната четворка, ето кой стигна полуфиналите

  • 17 апр 2026 | 00:05
  • 12914
  • 9
Интересни реванши определиха полуфиналистите в Лигата на конференциите

Интересни реванши определиха полуфиналистите в Лигата на конференциите

  • 16 апр 2026 | 00:00
  • 9410
  • 0
Монтана спря Славия за осмото място и зарадва Ботев (Пд)

Монтана спря Славия за осмото място и зарадва Ботев (Пд)

  • 16 апр 2026 | 21:21
  • 22787
  • 74
Септември и Спартак (Варна) не успяха да се победят, но “соколите” са с едни гърди напред в битката за оцеляване

Септември и Спартак (Варна) не успяха да се победят, но “соколите” са с едни гърди напред в битката за оцеляване

  • 16 апр 2026 | 18:49
  • 15312
  • 21