Ваноли: Полагаме основите на един по-силен отбор

Старши треньорът на Фиорентина Паоло Ваноли изрази своята гордост от представянето на тима след победата над Кристъл Палас, въпреки че "виолетовите" отпаднаха на четвъртфиналите в Лигата на конференциите.

„Беше прекрасно да видим как феновете ни подкрепят отново от трибуните и мога само да поздравя тези момчета“, каза Ваноли.

„Всички вярвахме, че можем да постигнем нещо забележително. Ранният гол ни поряза крилете, но оцених гордостта, която момчетата показаха, борейки се до самия край", изтъкна специалистът.

Фиорентина спечели реванша, но Кристъл Палас продължава към 1/2-финалите

„Смятам, че от началото на сезона това беше едно от най-силните ни представяния. Победихме отбор от Премиър лийг, а ако погледнете първия мач, индивидуалните грешки ни костваха скъпо, не запазихме концентрация", обясни Ваноли.

„Тази вечер се гордея с отбора, защото да видя играчите да се борят по този начин означава, че съм им предал нещо. Чувствам, че полагаме основите, за да върнем Фиорентина на по-значима позиция. Казах им, че сега не трябва да правим крачка назад, а да продължим напред, защото ни очаква още една огнена атмосфера в Лече и трябва да докажем докрай, че се развиваме, каза насатвникът на тима от Флоренция.

Снимки: Gettyimages