Мойс Кийн ще пропусне и днешния мач на Фиорентина

Нападателят Мойс Кийн остана извън състава на Фиорентина в битката за оцеляване срещу Лече тази вечер.

Отборът от Флоренция е 15-и във временното класиране в Серия А с 35 точки, докато Лече е в зоната на изпадащите - на 18-о място с 27 точки. Кийн пропусна последните три мача на "виолетовите" поради повтарящ се проблем с глезена и все още не се е възстановил.

Добра новина за старши треньора Паоло Ваноли е, че Марко Брешанини и Николо Фаджоли са на разположение, но Марин Понграчич и Робин Госенс не са в 100-процентова форма.

