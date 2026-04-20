Лече изтръгна ценна точка от Фиорентина в битката за оцеляване

  • 20 апр 2026 | 23:50
Лече и Фиорентина не се победиха в срещата помежду си от 33-тия кръг на Серия "А". Това бе сблъсък на два от отборите, борещи се за оцеляването си в елита, като хиксът не бе най-желаният резултат, но домакините на "Вия дел Маре" поне се спасиха от пета поредна загуба. Джак Харисън откри резултата за гостите в 30-ата минута, но Тиаго Габриел изравни в 71-вата минута.

Лече бе на косъм от откриване на резултата в 18-ата минута, но изстрел на Уалид Шедира бе избит от Николо Фаджоли на голлинията.

В 30-ата минута Фиорентина поведе в резултата. Джак Харисън получи в наказателното поле, финтира защитник и с удар в далечния ъгъл отбеляза за 0:1.

Домакините имаха нова добра възможност в 55-ата минута, когато отново защитник имаше ключова намеса пред голлинията, отбивайки изстрел на Ласана Кулибали.

В 70-ата минута Давид де Хеа отрази по блестящ начин удар на Ламек Банда. При последвалия корнер обаче Тиаго Габриел с глава бе точен за 1:1.

След това реми Лече остава в опасната зона на 18-ата позиция с 28 точки, но поне се изравни със 17-ия Кремонезе. Фиорентина пък заема 15-ото място с 36 точки.

