Ямал получи поредна награда и посочи Меси като свой пример за подражание

Крилото на Барселона Ламин Ямал посочи клубната легенда и настоящ нападател на Интер Маями Лионел Меси като свой пример за подражание. Това той направи по време на връчването на наградите “Лауреус”, където беше отличен за най-добър млад спортист.
Сабаленка и Алкарас взеха наградите за най-добър спортист "Лауреус"
"Когато осъзнаеш, че един спортист е легенда не само в своя спорт, но и във всички останали, това е защото е най-добрият. Меси е пример за това. Той е най-добрият футболист в историята, а също и най-добрият спортист или поне един от най-добрите. Той не е просто още един идол. Всички го уважават за всичко, което е направил, за примера, който дава, но и се надявам да последвам стъпките му", коментира Ямал.
Испанският национал често е сравняван от публиката на Барселона с Меси, който спечели всички възможни трофеи със "синьо-червените" и се превърна в легенда на клуба, след което премина в Пари Сен Жермен през 2021 година.
