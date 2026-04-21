Ямал получи поредна награда и посочи Меси като свой пример за подражание

Крилото на Барселона Ламин Ямал посочи клубната легенда и настоящ нападател на Интер Маями Лионел Меси като свой пример за подражание. Това той направи по време на връчването на наградите “Лауреус”, където беше отличен за най-добър млад спортист.

Сабаленка и Алкарас взеха наградите за най-добър спортист "Лауреус"

"Когато осъзнаеш, че един спортист е легенда не само в своя спорт, но и във всички останали, това е защото е най-добрият. Меси е пример за това. Той е най-добрият футболист в историята, а също и най-добрият спортист или поне един от най-добрите. Той не е просто още един идол. Всички го уважават за всичко, което е направил, за примера, който дава, но и се надявам да последвам стъпките му", коментира Ямал.

⭐️ Lamine Yamal: “Leo Messi is the best football player of all time. If he's not the best athlete of all time, he's certainly among them”.



“Everyone respects him for what he's achieved, and I hope I can follow in his footsteps”. pic.twitter.com/yQPSlA0FsY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 20, 2026

Испанският национал често е сравняван от публиката на Барселона с Меси, който спечели всички възможни трофеи със "синьо-червените" и се превърна в легенда на клуба, след което премина в Пари Сен Жермен през 2021 година.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages