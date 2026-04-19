Росиниър: Победиха ни с един точен удар

Мениджърът на Челси Лиъм Росиниър трудно преглътна загубата с 0:1 от Манчестър Юнайтед. Той смята, че тимът му не е заслужавал да загуби този двубой, тъй като създаде куп положения, докато "червените дяволи" имаха само един точен удар, но той се оказа и победен.

„Изключително трудно е. Днес те имаха само един точен удар във вратата, докато ние атакувахме с 10 души. Атакувахме вълна след вълна и ударихме гредата мисля четири пъти. Не искам отборът ми да чувства, че всичко е срещу нас. Трябва да продължим да се борим“, заяви Росиниър.

Ефективен Ман Юнайтед и гредите удължиха агонията на Челси, "червените дяволи" почти си гарантираха място в ШЛ

Той не бе доволен от поведението на отбора си при гола на съперника.

„Трябва да се защитаваме по-добре в такива моменти. Не го правим и биваме наказани. В момента всяка малка грешка, която правим, завършва с топка в нашата мрежа и това трябва да се промени. Всичко опира до резултатите, а днес не постигнахме резултата, който трябваше. Малките неща се натрупват, но трябва да продължим да работим здраво“, допълни босът.

Накрая той бе попитан дали чувства напрежение от ситуацията, в която се намира.

„Не. Аз самият се подлагам на най-голямо напрежение. Просто трябва да продължим да работим с екипа и играчите, за да обърнем нещата“, завърши англичанинът.

Снимки: Gettyimages