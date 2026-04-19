Карик: Победата е заслужена

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик бе доволен от победата с 1:0 над Челси на "Стамфорд Бридж". Успехът на "червените дяволи" не дойде никак лесно, като лондончани бяха обсадили вратата на Сене Ламенс и направиха куп пропуски, като удариха и няколко греди. Въпреки това гостите си тръгнаха с трите точки, а според Карик това е напълно заслужено.

„Чувстваме, че победата е заслужена. Предвид трудностите, които имахме през последните дни, и партньорството в центъра на защитата, знаехме, че ще бъде предизвикателство, но смятам, че защитата ни беше на изключително ниво в тези тежки обстоятелства", заяви Карик.

"Изглеждахме опасни на контраатака. За да дойдем тук и да спечелим, трябваше да бъдем дисциплинирани. Отношението на момчетата тази вечер беше от най-висока класа и сме изключително доволни от победата", допълни специалистът.

"Смятам, че в средата на терена бяхме особено добри. Те разполагат с наистина класни играчи и не можеш да си позволиш да се изключиш дори за миг", каза още англичанинът.

Този успех може да има огромно значение за мястото в Шампионската лига на "червените дяволи".

"Има разлика в точките до местата извън Шампионската лига. Не става въпрос толкова за това, колкото за насладата от победата. Тук винаги се гостува трудно, изпитвали сме затруднения през годините, затова тези моменти в края на мача са нещата, които искаш да запомниш. Няма да се главозамайваме, но ще се насладим на резултата тази вечер“, завърши Карик.

Снимки: Gettyimages