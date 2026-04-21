Левски иска три милиона евро за Кристиан Макун

Третият в турската Суперлига Трабзонспор ще позлати централния защитник на Левски Кристиан Макун. Очаква се венецуелският национал да получава поне три пъти по-висока заплата, отколкото взима на "Герена". Както е известно, клубът на брега на Черно море и "сините" водят преговори, като в южната ни съседка ги определиха като положителни. Трабзонспор имаше апетити към 26-годишния защитник и през зимата, но тогава до трансфер не се стигна.



Една от причините бе, че от "Герена" не искаха да продават основните си играчи, за да ги запазят за битката за титлата. Но преди дни в Турция обявиха, че Макун е постигнал договорка за личните си условия и единствено се очаква да се стигне до разбирателство между клубовете за трансфера.

Макун се е договорил с турски гранд

"Синьо-червените" искат да се подсилят в центъра на отбраната, тъй като планират да продадат украинеца Арсений Батагов, а в същото време и да подмладят защитата. Един от основните им бранители Стефан Савич е на 35 години и бившият футболист на Манчестър Сити гледа към края на кариерата си. Зелена светлина за трансфера е дал треньорът на Трабзонспор Фатих Теке. Очаква се Левски да иска за Макун около три милиона евро.

Билетите за дербито между ЦСКА и Левски са вече в продажба