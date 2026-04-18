Макун се е договорил с турски гранд

Централният защитник на Левски Кристиан Макун се е разбрал с Трабзонспор. Третият в турската Сюперлиг и венецуелският национал са постигнали договорка за личните условия на играча, пише fotospor.com.tr.



Клубът от Черно море и "сините" водят преговори, като в южната ни съседка ги определят като положителни. Трабзонспор имаше апетити към 26-годишния защитник и през зимата, но тогава до трансфер не се стигна. Една от причините бе, че от „Герена“ не искаха да продават основните си играчи и да ги запазят в битката за титлата.

Турци харесали Макун

"Синьо-червените" искат да се подсилят в центъра на отбраната, тъй като планират да продадат украинеца Арсений Батахов, а в същото време и да подмладят защитата. Един от основните им бранители Стефан Савич е на 35 години и бившият футболист на Манчестър Сити и Атлетико Мадрид гледа към края на кариерата си.



Зелена светлина за трансфера е дал треньора на Трабзонспор Фатих Теке. Очаква се Левски да иска за Макун около 3 милиона евро.

Венецуелският национал пристигна на „Герена“ през лятото на 2024 година като свободен агент. Преди това той бе разтрогнал договора си с кипърския Анортозис.



Бранителят имаше нужда от време за адаптация, но след това сформира солидна двойка в ариергарда с Кристиан Димитров. Оттогава досега Макун изигра 56 двубоя със синия екип във всички турнири, в които вкара 4 гола и направи 5 асистенции.

В последното дерби с ЦСКА Макун бе с основна роля за гола на Левски. Той отправи изстрела с глава, който бе отразен от вратаря на "червените" Фьодор Лапоухов, а при добавката Хуан Переа вкара топката в мрежата.



Венецуелецът е играл още в Замора, втория тим на Ювентус, Интер Маями, Форт Лодърдейл, Шарлът и Ню Инглънд.

