Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
ПСЖ обяви каква е контузията на Витиня

  • 20 апр 2026 | 17:43
  • 375
  • 0

От Пари Сен Жермен потвърдиха, че халфът на тима Витиня е с контузия след снощната домакинска загуба с 1:2 от Лион, при която пострада в свой сблъсък с противниковия нападател Ендрик. Затова той беше заменен принудително от Уарен Заир-Емери още преди почивката на мача.

Луис Енрике е притеснен от контузията на Витиня

Португалският национал има възпаление в дясната пета, като от клуба не посочиха очакван период на възстановяване, а само допълниха, че състоянието на играча ще бъде прегледано отново в края на седмицата. Така 26-годишният играч ще пропусне домакинството на Нант след два дни, а вероятно ще получи почивка и при съботното гостуване на Анже, тъй като полуфиналният сблъсък от Шампионската лига срещу Байерн (Мюнхен) на “Парк де Пренс” е в следващия вторник.

Витиня е сред най-използваните от Луис Енрике играчи през този сезон, като не е взел участие само в два мача. Така той е натрупал общо 45 двубоя в 6 различни турнира, като в тях има 7 гола и 10 асистенции.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

