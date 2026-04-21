Люка Шевалие трудно приема ролята си на резерва в ПСЖ

Вратарят на Пари Сен Жермен Люка Шевалие изглежда трудно приема роллята си на резерва в клуба. Напоследък той е започна да се държи дистанцирано в съблекалнята, след като загуби титулярното си място от Матвей Сафонов, съобщава RMC Sport.

Според източника 24-годишният французин изглежда необщителен в очите на съотборниците си и предпочита да комуникира с треньорския щаб и по-опитни колеги.

Отбелязва се, че Сафонов най-вероятно ще заеме уверено позицията на основния вратар на клуба до края на сезона- руснакът е високо ценен в отбора.

Отношенията на Шевалие с треньорския щаб обаче се оценяват като добри.

Шевалие, който премина в ПСЖ през лятото на 2024 г., за последно се появи на терена на 23 януари в мача от 19-ия кръг на Лига 1 с Оксер. Сафонов има 20 мача във всички турнири този сезон, 9 от които запази „суха мрежа“.

Снимки: Gettyimages